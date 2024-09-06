CNN показало кадри із розстрілом українських полонених, МЗС звернулось до світової спільноти

Відео CNN

CNN, сьогодні, 6 вересня, оприлюднило відеоролик зі стратою трьох українських військовослужбовці.

"Військові виходять і, хитаючись, стають на середину запиленої колії, потім на коліна, поклавши руки на голову. Через кілька секунд на кадрах українського безпілотника видно, що вони лежать обличчям донизу, нерухомі, а пил здіймається поруч", - пише телерадіокомпанія.

Зазначається, що відео було знято під час боїв наприкінці серпня поблизу міста Покровськ.

За словами українського чиновника, який попросив не розголошувати деякі деталі для захисту ідентичності підрозділу, цей інцидент є "частиною системи очевидних страт, які, схоже, почастішали в цьому році".

Генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив CNN, що відомство наразі розслідує 28 таких інцидентів з початку війни, в яких загалом загинули 62 українських військовослужбовці.

Реакція МЗС

"Цей воєнний злочин є частиною триваючих грубих порушень Росією міжнародного гуманітарного права. Російське варварство є ганьбою для людства. Ми закликаємо всі держави та міжнародні організації рішуче засудити систематичні вбивства та катування Росією українських військовополонених", - заявив Тихий.

Речник МЗС закликав до консолідації всіх зусиль й виконання положень Формули миру президента Володимира Зеленського, які вимагають повернення всіх незаконно утримуваних осіб.