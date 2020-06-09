Cитуация с пандемией в мире ухудшается, а под Житомиром избили нардепа от "Слуги народа": новости за выходные

Ситуация с распространением COVID-19 в мире ухудшается, под Житомиром напали на нардепа "Слуги народа" Юрия Заславского, детям в Украине могут разрешить менять отчество. Подробнее о том, что произошло на выходных, 6-8 июня, - в материале РБК-Украина

Cитуация с пандемией в мире ухудшается, - ВОЗ

Ситуация с распространением COVID-19 в Европе улучшается, однако в глобальном масштабе в мире она ухудшается. В Центральной Америке пандемия все еще не достигла своего пика. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус, передает Reuters.

По словам главы ВОЗ, в воскресенье число новых случаев COVID-19 превысило 136 тыс. за один день.

"Почти 75% вчерашних случаев относились к десяти государствам, в основном в Америке и Южной Азии", - отметил он.

В Житомирской области избили народного депутата от "Слуги народа"

В Житомирской области избили народного депутата от фракции "Слуга народа" Юрия Заславского. Инцидент произошел вечером 5 июня на автозаправке возле села Заречаны.

Эту информацию РБК-Украина подтвердила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, случилась словесная перепалка в очереди, которая переросла в драку.

Аваков должен завершить дело Шеремета, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом он добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что понимает из-за чего проходят протесты против Авакова.

Чудом успели спасти: в Киеве девочку засыпало песком во время игры (видео)

В Киеве ребенка присыпало горой песка, и девочка около трех минут находилась под полутораметровым завалом. К счастью, очевидцы - родители и неравнодушные люди - смогли вытащить и спасти малышку.

Инцидент произошел на Оболонской набережной столицы, где часто отдыхают семьи и играют дети. Об этом рассказала журналистка Дарья Вершиленко на своей странице в Facebook. Также она опубликовала фото с места происшествия и видео с рассказами очевидцев.

Детям разрешат менять отчество

В Украине предложили разрешить менять отчество по наступлении 14-летия. Законопроект №2450, рассмотренный Верховной Радой 3 июня в первом чтении, предполагает, что с 14 лет ребенок сможет изменить отчество по собственному желанию. В Минюсте считают, что законопроект является необходимым.

К слову, запрет на изменение отчества признан нарушением Конвенции о защите прав человека.

Всплыла скандальная информация об известном пасторе церкви "Возрождение"

Близкие люди скандально известного пастора, руководителя церкви "Возрождение" Владимира Мунтяна, откровенно рассказали шокирующие подробности о его жизни. 13 апостол, как назвал себя Владимир Мунтян, обвиняется в извращениях, употреблении наркотиков, избиениях, изнасилованиях и издевательствах.

Владимира Мирчавича Мунтяна осудили за мошенничество, и он отсидел три года в спецколонии Кривого Рога. Он втерся в доверие к церкви евангельских христиан, но его выгнали за тотальные нарушения. Он создал собственную церковь, провозгласил себя 13 апостолом и начал исцелять неизлечимые болезни, изгонять бесов и разрушать родовые проклятия. Детали нового расследования рассказали в программе ТСН.

Дело Скрипалей: экс-разведчик с дочерью изменили имена и покинули Британию

Ранее отравленные бывший офицер Главного разведывательного управления России Сергей Скрипаль и его дочь Юлия изменили имена и уехали из Британии. Семья перебралась в Новую Зеландию.

Об этом пишет ВВС, ссылаясь на газету Sunday Times.

Кроме того, собеседник Sunday Times отметил, что бывшему двойному агенту и его дочери сменили личности и предоставили финансовую помощь, чтобы начать жизнь в другой стране.

Шевченко подписал новый контракт со сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко продолжит тренировать национальную команду. Специалист продлил сотрудничество с Украинской ассоциацией футбола еще на два с половиной года, до чемпионата мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщил президент УАФ Андрей Павелко ао время конгресса организации.

Также новые контракт до 31 декабря 2022 года подписали ассистенты по тренерскому штабу Александр Шовковский, Педро Хара, Андреас Малдера и Мауро Тассотти.

Жара и сильные грозы: какие регионы окажутся в зоне непогоды

Погода в Украине в ближайшие дни установится в большинстве регионов жаркая и сухая. Температура воздуха в большинстве областей прыгнет выше +30 градусов. Однако некоторым жителям страны не повезет, так как синоптики прогнозируют сильные грозы, местами возможны ливни и град.