Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов

Новый компактный кроссовер Citroen C3 создан специально для рынков развивающихся стран. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Citroen.
Citroen представил новый бюджетный кроссовер C3. Автомобиль создан специально для Индии и стран Латинской Америкой, он разработан с учетом местных условий, будет производиться и продаваться на локальных рынках.
Новинка расширит гамму C3 до пяти моделей вдобавок к классическому хэтчбеку, кроссоверу C3 Aircross и китайским кросс-хэтчбеку C3-XR и седана C3L.
Запуск серийного производства нового кроссовера запланировано на первую половину 2022 года. Новинка позволит бренду расширить собственный модельный ряд в Индии, а также укрепить свои позиции в Южной Америке, особенно в Бразилии и Аргентине.
Французский автопроизводитель не сообщает, какие моторы будут устанавливаться на новинку. Но ожидается, что в моторную линейку войдут атмосферные и турбированные двигатели объемом 1,0 и 1,2 литра.
Выпуск нового Citroen C3 для Индии будет налажен на недавно открытом заводе в Ченнаи, производственная мощность которого составляет 100 000 автомобилей в год. Этот завод позволяет полностью закрывать весь потенциальный спрос для Индии.
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