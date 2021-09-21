ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов

Новина українською →
Вторник 21 сентября 2021 15:52
Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов Фото: Citroen C3 (int-media.citroen.com)
Автор: Константин Широкун

Новый компактный кроссовер Citroen C3 создан специально для рынков развивающихся стран. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Citroen.

Citroen представил новый бюджетный кроссовер C3. Автомобиль создан специально для Индии и стран Латинской Америкой, он разработан с учетом местных условий, будет производиться и продаваться на локальных рынках.

Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов

Новинка расширит гамму C3 до пяти моделей вдобавок к классическому хэтчбеку, кроссоверу C3 Aircross и китайским кросс-хэтчбеку C3-XR и седана C3L.

Запуск серийного производства нового кроссовера запланировано на первую половину 2022 года. Новинка позволит бренду расширить собственный модельный ряд в Индии, а также укрепить свои позиции в Южной Америке, особенно в Бразилии и Аргентине.

Французский автопроизводитель не сообщает, какие моторы будут устанавливаться на новинку. Но ожидается, что в моторную линейку войдут атмосферные и турбированные двигатели объемом 1,0 и 1,2 литра.

Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларовКроссовер оснастили современной мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, автомобиль получил 315-литровый багажный отсек и широкие возможности трансформации салона.

Выпуск нового Citroen C3 для Индии будет налажен на недавно открытом заводе в Ченнаи, производственная мощность которого составляет 100 000 автомобилей в год. Этот завод позволяет полностью закрывать весь потенциальный спрос для Индии.

Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларовВ Латинской Америке новый кроссовер нацелен на такие страны, как Чили, Колумбия, Уругвай, Перу, Эквадор. Автомобиль для рынка Южной Америки будет производиться на заводе в городе Порту-Реал, Бразилия. Цена за базовую версию машины ориентировочно будет начинаться с отметки в 10 000 долларов.

Ранее мы писали, что компания Chevrolet анонсировала монструозный дизельный ДВС. Изюминкой рестайлинга станет доработанный 6,6-литровый турбодизель мощностью 512 л.с.

Также сообщалось, что поставки российских внедорожников Lada Niva в Украину под вопросом. Сборочная линия АвтоВАЗа, выпускающая внедорожники Lada Niva, остановилась из-за нехватки электронных компонентов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Автомобильный рынок
NEWS
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
Рада в четверг соберется на внеочередное заседание, - Арахамия
DAILY
На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина На тропе войны. Как команда Зеленского хочет бороться с олигархами