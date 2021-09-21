Citroen C3 превратился в кроссовер и подешевел до 10 тысяч долларов

Новый компактный кроссовер Citroen C3 создан специально для рынков развивающихся стран. Теперь гамма C3 расширилась до пяти моделей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Citroen .

Citroen представил новый бюджетный кроссовер C3. Автомобиль создан специально для Индии и стран Латинской Америкой, он разработан с учетом местных условий, будет производиться и продаваться на локальных рынках.

Новинка расширит гамму C3 до пяти моделей вдобавок к классическому хэтчбеку, кроссоверу C3 Aircross и китайским кросс-хэтчбеку C3-XR и седана C3L.

Запуск серийного производства нового кроссовера запланировано на первую половину 2022 года. Новинка позволит бренду расширить собственный модельный ряд в Индии, а также укрепить свои позиции в Южной Америке, особенно в Бразилии и Аргентине.

Французский автопроизводитель не сообщает, какие моторы будут устанавливаться на новинку. Но ожидается, что в моторную линейку войдут атмосферные и турбированные двигатели объемом 1,0 и 1,2 литра.

Кроссовер оснастили современной мультимедийной системой с 10-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay, автомобиль получил 315-литровый багажный отсек и широкие возможности трансформации салона.

Выпуск нового Citroen C3 для Индии будет налажен на недавно открытом заводе в Ченнаи, производственная мощность которого составляет 100 000 автомобилей в год. Этот завод позволяет полностью закрывать весь потенциальный спрос для Индии.

В Латинской Америке новый кроссовер нацелен на такие страны, как Чили, Колумбия, Уругвай, Перу, Эквадор. Автомобиль для рынка Южной Америки будет производиться на заводе в городе Порту-Реал, Бразилия. Цена за базовую версию машины ориентировочно будет начинаться с отметки в 10 000 долларов.