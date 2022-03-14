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"Чувствуем поддержку": Зеленский рассказал о важных международных переговорах

Автор: Владимир Костырин

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о проведении важных международных переговоров с лидерами стран Европы, а также об общении с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на обращение главы Украинского государства.

"Важные международные переговоры: Болгария, Словакия, Чехия, Румыния, Польша, Великобритания. Чувствуем поддержку этих стран. Чувствуем поддержку нашей армии - это важно!" - подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что общался также с главой Европейского совета Шарлем Мишелем относительно процессов евроинтеграции нашей страны.

"Говорил также с Шарлем Мишелем, президентом Европейского совета, о нашей европейской перспективе, которая становится реальностью", - заявил он.

Видео: Владимир Зеленский выступил с новым обращением

Напомним, 11 марта на саммите в Версале на заседании Совета ЕС все лидеры стран Евросоюза поддержали и признали европейские устремления и выбор нашей страны - так Украина начала процесс евроинтеграции официально.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский и премьер Израиля обсудили способы прекращения боевых действий в Украине.

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