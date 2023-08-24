Чутки про загибель Пригожина в авіакатастрофі складно підтвердити, - спікер Євросоюзу

"Ми бачили повідомлення про авіакатастрофу, в якій імовірно загинув глава ПВК "Вагнера" Євген Пригожин, а також члени його оточення та члени екіпажу. Але знову ж таки, як і багато іншого в Росії, це дуже важко підтвердити, і тому ми не можемо це коментувати", - зазначив Стано.

Він нагадав, що негативні дії Пригожина та "вагнерівців" широко відомі. Скрізь, де з'являлися ці найманці, "було залишено сліди порушення правами людини та міжнародного гуманітарного права".

За словами спікера, хоча Євросоюз і сподівається на припинення "негативної дії" операцій "Вагнера", блок враховує, що угруповання найманців "пов'язане не лише з ім'ям його лідера".

Падіння літака Пригожина

Нагадаємо, вчора, 23 серпня, у Тверській області впав бізнес-джет. На його борту було десять чоловік, ніхто не вижив.

Після цього в мережі почали писати, що літак належав засновнику ПВК "Вагнера" Євгену Пригожину. При цьому в ЗМІ з'явилася інформація про те, що ватажок найманців значився пасажиром.

Більш детально про чутки щодо загибелі Пригожина можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.