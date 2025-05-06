Чутки про хворобу правдиві? Кадиров просить про відставку

Голова Чечні Рамзан Кадиров просить, щоб його відправили у відставку. Він не хоче залишатися на своїй посаді.
Як передає РБК-Україна, слова Кадирова наводять "Ведомости".
Кадиров відреагував на чутки у ЗМІ про те, що він готується піти у відставку.
"Я теж чув ці чутки. Пишуть усяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", - зазначив він.
Варто зауважити, що Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку. Він хотів, щоб на його місце призначили іншу людину. Але після цього чиновник країни-агресора "різко міняв" свою думку і залишався на посаді голови Чечні.
Нагадаємо, раніше "Новая газета Европа" писала про те, що глава Чечні Рамзан Кадиров регулярно проводить час у приватній клініці "Аймед". Стан його здоров'я погіршується.
При цьому його діяльність поступово зводиться до публікацій у соціальних мережах.
Журналісти звернули увагу, що він не брав участі в урочистостях до дня конституції Чечні, а також уперше не виступав на телебаченні з нагоди свята Ід аль-Фітр (він завершує священний для мусульман місяць Рамадан).
Також видання стверджує, що Кадиров уже шукає для себе наступника, який зможе зайняти його "трон".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.