Чутки про хворобу правдиві? Кадиров просить про відставку

Кадиров відреагував на чутки у ЗМІ про те, що він готується піти у відставку.

"Я теж чув ці чутки. Пишуть усяке різне. Я, навпаки, сам прошу, щоб мене звільнили з посади. В іншого будуть свої ініціативи, своє бачення. Сподіваюся, що моє прохання підтримають", - зазначив він.

Варто зауважити, що Кадиров уже кілька разів заявляв про свій намір піти у відставку. Він хотів, щоб на його місце призначили іншу людину. Але після цього чиновник країни-агресора "різко міняв" свою думку і залишався на посаді голови Чечні.