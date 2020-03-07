Чумак стал и.о. генпрокурора, а нардепа от ОПЗЖ обследовали на коронавирус: новости за 6 марта

Исполняющим обязанности генпрокурора Украины официально стал Виктор Чумак, нардеп от ОПЗЖ контактировал с зараженным коронавирусом французским сенатором, цены на нефть усилили падение. Подробнее о том, что произошло в пятницу, 6 марта, - в материале РБК-Украина

Зеленский: у Путина есть год для завершения войны

У президента России Владимира Путина есть год для того, чтобы положить конец войне на Донбассе. Об этом в интервью The Guardian заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью Зеленский заявил, что может договориться о сделке с Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. В то же время он пригрозил выйти из переговоров через год, если не будет никакого прогресса.

Чумак стал и.о. генпрокурора Украины

Исполняющим обязанности генерального прокурора Украины официально стал Виктор Чумак. Соответствующая информация указана на сайте Офиса генпрокурора. До отставки Руслана Рябошапки Чумак был одним из его заместителей.

Напомним, вчера Верховная рада Украины в ходе внеочередного выразила Рябошапке недоверие.

Зеленский хочет, чтобы Жеваго "вышел на связь"

Президент Украины Владимир Зеленский хочет, чтобы бизнесмен Константин Жеваго "вышел на связь" для решения проблем Кременчугского автомобильного завода (КрАЗ). Об этом Зеленский заявил во время сегодняшнего посещения этого завода.

В частности, Зеленский попросил гендиректора компании передать владельцу предприятия просьбу выйти на связь.

В то же время Зеленский подчеркнул, что с этим могут быть проблемы, поскольку Жеваго находится в розыске.

Нардепа от ОПЗЖ направили на прохождение теста на коронавирус

Народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олега Волошина после контактов с зараженным коронавирусом французским сенатором направили на прохождение теста.

Позже Волошин сообщил результаты проверки. По его словам, результаты экспресс-теста по всем вирусам респираторной группы у него отрицательные.

Санкции ЕС против Азарова и Ставицкого официально сняты

Европейский союз официально снял санкции против бывшего премьер-министра Украины Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Соответствующее решение опубликовано в Официальном журнале ЕС и вступило в силу.

Согласно публикации, из санкционного списка исключены Азаров и Ставицкий. Они находились под европейскими санкциями с 2014 года за хищение государственных средств Украины или злоупотребление служебным положением.

Цены на нефть усилили падение, Brent за день подешевела на 8%

Цены на нефть североморской марки Brent в течение торгов 6 марта упали почти на 8% - до 46 долларов за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что цены на нефть снижаются на фоне провала переговоров ОПЕК и России о снижении добычи нефти. По состоянию на 17:00 по Киеву цены снижались до 46,12 доллара за баррель, что почти на 8% или на 4 доллара ниже предыдущего дня.

Евровидение 2020 под угрозой срыва из-за коронавируса: подробности

Евровидение 2020 могут перенести из-за коронавируса, который добрался до Нидерландов в конце февраля и уже забрал жизнь одного человека в этой стране. Летальный случай был подтвержден 6 марта в Роттердаме, в котором и планируют провести престижный международный песенный конкурс.

По состоянию на сейчас в Нидерландах официально подтверждены более 80 случаев заболевания 2019-nCoV.