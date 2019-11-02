Чулки и корсет: Астафьева взорвала сеть горячими фото в белье

Исполнительница заявила, что ничего не знает о фотографии
Украинская певица Дарья Астафьева, которая является одной из самых горячих певиц в странах СНГ, продолжает радовать фанатов полуобнаженными снимками. Артистка в своем официальном аккаунте Instagram опубликовала новый снимок, на котором она изображена в соблазнительном белье. Чувственный снимок вызвал бурю эмоций у поклонников творчества Астафьевой.
Артистка в подписи к снимку написала, что только начинает знакомиться с фотографией и раскрывать свою сексуальность.
"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии" равно как и "о сексе" я знаю все. А именно - ничего. Приятно познакомиться", - написала Астафьева.
Даша Астафьева (скриншот: instagram.com/da_astafieva)
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)
В сети посчитали, что певица выглядит как нельзя лучше:
Реакция сети на фото Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)
Напомним, что ранее обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома.