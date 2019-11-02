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Чулки и корсет: Астафьева взорвала сеть горячими фото в белье

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.11.2019 - 20:43
Чулки и корсет: Астафьева взорвала сеть горячими фото в белье
Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

Исполнительница заявила, что ничего не знает о фотографии

Украинская певица Дарья Астафьева, которая является одной из самых горячих певиц в странах СНГ, продолжает радовать фанатов полуобнаженными снимками. Артистка в своем официальном аккаунте Instagram опубликовала новый снимок, на котором она изображена в соблазнительном белье. Чувственный снимок вызвал бурю эмоций у поклонников творчества Астафьевой.

Артистка в подписи к снимку написала, что только начинает знакомиться с фотографией и раскрывать свою сексуальность.

"Есть люди, рядом с которыми, я понимаю, что "о фотографии" равно как и "о сексе" я знаю все. А именно - ничего. Приятно познакомиться", - написала Астафьева.

Чулки и корсет: Астафьева взорвала сеть горячими фото в белье

Даша Астафьева (скриншот: instagram.com/da_astafieva)

Чулки и корсет: Астафьева взорвала сеть горячими фото в белье

Даша Астафьева (фото: instagram.com/da_astafieva)

В сети посчитали, что певица выглядит как нельзя лучше:

  • Шикарная!!!!!!!! Не перестаю восхищаться Вашей красотой! Равных нет! Пусть не обижается на меня Моника Белуччи) - наша Даша самая красивая!!!!!
  • Телефон из рук выпал... печатал в полете, что это – огонь.
  • Красотка!!
  • Богиня.
  • Даша, Вы просто космос!
  • Мне нравятся в вас только ваши глаза.
  • Ну какая же вы соблазнительная.

Реакция сети на фото Даши Астафьевой (фото: instagram.com/da_astafieva)

Напомним, что ранее обольстительная Даша Астафьева проговорилась, чем соблазняет любимого дома.

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