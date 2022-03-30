UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Чугуевском районе автомобиль наехал на мину, есть жертвы и пострадавшие

Автомомбиль наехал на мину в Чугуевском районе (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Чугуевском районе вчера, 29 марта, в результате наезда автомобилем на мину погибли погибли 2 мужчин.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника следственного управления полиции Харьковщины Сергея Болвинова.

Отмечается, что инцидент произошел из-за наезда автомобилей, в которых ехали семьи на мины или не обезвреживании боеприпасы.

Сообщается, что двое мужчин погибли, еще пять человек, в том числе 6-месячный ребенок, получили ранения.

"Призываю всех, кто находится в зоне ведения боевых действий, на оккупированных территориях, а также тех, кто хочет вернуться к только что освобожденным населенным пунктам! Ни в коем случае не двигайтесь в направлениях, которые перекрыты, или на которых только что закончились боевые действия! Ни по дорогам, ни окольными путями!",- написал Болвинов.

Ранее мы сообщали, что российские войска обстреляли Чугуев, у аэродрома мощные взрывы.

Также мы писали, что в Харькове вражеские снаряды нанесли ущерб торговым площадкам и жилым домам.

Все оперативные и только проверенные новости без российской пропаганды и фейков - в группах РБК-Украина в Telegram и Viber. Присоединяйся!

Победа будет за нами! Слава Украине!

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧугуевВторжение России в Украину