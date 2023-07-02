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Чуємо лише красномовну тишу. Подоляк закликав відреагувати на ризик теракту на ЗАЕС

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Світ повинен попередити Росію про те, що будь-який теракт на території ЗАЕС буде прирівняно до використання тактичної ядерної зброї.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

"Від теракту на найбільшій атомній станції Європи нас відділяє лише одна спільна публічна заява від лідерів глобального світу: "Будь-яка російська провокація на ЗАЕС миттєво буде прирівняна до використання тактичної ядерної зброї з відповідними конкретними наслідками", - пише Подоляк.

Натомість як відзначив радник голови Офісу президента, України чує від міжнародної спільноти лише "абсолютну й красномовну тишу".

Ризик теракту на ЗАЕС

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив про те, що російські окупанти можуть роздумувати над вчиненням терористичного акту з викидом радіації на Запорізькій АЕС. Як відзначив керівник ГУР Кирило Буданов, росіяни додатково замінували басейн-охолоджувач, у разі підриву якого "будуть значні проблеми".

Як вважає президент, ворог може здійснити теракт для зупинення контрнаступу Збройних сил України.

Детальніше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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