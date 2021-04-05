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"Чтобы усилия не были напрасными": в Англии запускают массовое тестирование на COVID

Автор: Андрей Василюк

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил 5 апреля, что все в Англии смогут дважды в неделю проходить тест на COVID-19. Это позволит эффективнее отслеживать новые случаи заболевания и разорвать цепочку его распространения.

Об этом Джонсон сказал в своем заявлении, передает Reuters.

Джонсон, который позднее в понедельник должен подтвердить планы по восстановлению международных поездок и открытие некоторых секторов экономики, заявил, что новая программа массового тестирования позволит выявлять бессимптомные случаи и разорвать цепь передачи заболевания.

"Поскольку мы продолжаем добиваться значительного прогресса в нашей программе по вакцинации и следовать нашей "дорожной карты" осторожного смягчения ограничений, регулярное быстрое тестирование является еще более важным для того, чтобы эти усилия не были напрасными", - отметил Джонсон в заявлении.

Младший министр здравоохранения Эдвард Аргар заявил, что тесты будут делать дома или на предприятиях, или же их можно будет найти в аптеках или тестовых центрах. Он уверен, что люди сознательные, и в случае положительного теста они будут изолироваться.

Ожидается, что Джонсон вскоре подтвердит открытие в Англии магазинов на открытом воздухе и парикмахерских с 12 апреля, тогда как для международных поездок будет использована "светофорная система" по странам, в зависимости от уровня вакцинации.

Паспорта вакцинации также проходят рассмотрение в государственных учреждениях.

Согласно действующему плану, международные поездки возобновятся не ранее 17 мая. При этом Financial Times заявила, что Джонсон не предусматривал конкретных временных рамок.

Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия идут собственным, но схожим с Англией путем насчет ограничений.

Напомним, в понедельник, 5 апреля, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит о новых шагах относительно смягчения карантина. В стране резко снизился уровень смертности от коронавируса.

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