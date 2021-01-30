"Чтобы хватило другим": ВОЗ призывает развитые страны замедлить COVID-вакцинацию

Всемирная организация здравоохранения призвала развитые страны замедлить кампании по вакцинации против коронавируса. Там беспокоятся, чтобы вакцины хватило и менее состоятельным странам.

Об этом заявила пресс-секретарь ВОЗ Маргарет Харрис в интервью BBC.

По ее словам, сейчас 95% всех вакцинаций было проведено в 10 странах, в то время как только две страны с низким и средним уровнем доходов только начали программы иммунизации.

"Мы просим все страны, которые имеют такую возможность: остановитесь, подождите другие группы стран, где еще не начали вакцинацию. Вместо того, чтобы охватить вакцинами одну страну, нам нужно охватить все, и делать это надо вместе", - отметила Харрис.

Также ВОЗ раскритиковала решение Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировой охране здоровья.

Напомним, 29 января Еврокомиссия утвердила ограничения на вывоз из ЕС вакцины от COVID. Мероприятие рассчитано до конца марта.

В свою очередь, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX. В ВОЗ также заявляли, что поставки вакцин от коронавируса по механизму COVAX может начаться уже в феврале.