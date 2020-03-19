ЧС в Киевской области и коронавирус у нардепа: новости за 18 марта

В Украине подтвердили новые случаи коронавируса, Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области, в Нидерландах официально отменили Евровидение 2020. Подробнее о том, что произошло в среду, 18 марта, - в материале РБК-Украина

Кабмин ввел ЧС в Киевской области

Кабинет министров Украины ввел режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса. Такое решение было принято в ходе сегодняшнего заседания, передает корреспондент РБК-Украина.

Подчеркнем, изначально в постановлении прописывалось, что режим ЧС будет введен и в Киеве, однако на данный момент нет решения городской комиссии. Поэтому правительство отдельно вернется к введению режима ЧС в столице, когда будет решение от соответствующей комиссии.

Депутат Рады заразился коронавирусом

В Верховной раде подтвердили, что депутат Сергей Шахов заразился коронавирусом. "Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции… В случае необходимости пациент будет госпитализирован", - говорится в сообщении МОЗ.

В министерстве подчеркнули, что медики проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним. При этом в Раде данный народный депутат 16 и 17 марта отсутствовал.

В целом же в среду, 18 марта, в Украине подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Всего в Украине 16 подтвержденных случаев коронавирус, два из которых - летальные.

В мае будет проведена индексация пенсий, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, когда правительство начнет индексацию пенсий украинцам в 2020 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса президента в Facebook.

По словам Зеленского, уже начиная с 1 мая украинское правительство начнет индексацию пенсий. А уже с 1 апреля украинские пенсионеры начнут получать дополнительную помощь в размере 1 тыс. гривен в связи с пандемией коронавируса.

Цены на нефть упали ниже 27 долларов впервые за 17 лет

Цены на нефть североморской марки Brent в ходе торгов 18 апреля упали ниже 27 долларов впервые за 17 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные биржи ICE.

По состоянию на 15:29 по киевскому времени цены на нефть Brent торговались на отметке 26,68 доллара за баррель. Это является минимальными с сентября 2003 года значениями.

Кофе, шаурма и забитые маршрутки: как Киев соблюдает карантин

Карантин в Киеве жестко нарушается повсеместно. Несмотря на объявление о закрытии всех торговых заведений, кроме продуктовых, хозяйственных магазинов, аптек, АЗС, банков и банкоматов, столица продолжает жить обычной жизнью. Маршрутки набиты, люди в транспорте - без медицинских масок.

Отметим, что контролировать перевозку в транспорте не больше 10 человек одновременно и нахождение их в масках во всех видах транспорта должны были санитарная служба и Национальная полиция. Но нормы жестко нарушаются. Фото и видео - в материале Styler.

Евровидение 2020 в Нидерландах официально отменили из-за коронавируса

Евровидение 2020 отменили в Нидерландах из-за коронавируса. Такую информацию распространили ряд СМИ со ссылкой на Израильскую корпорацию телерадиовещания ("Кан") в Twitter-аккаунте. Позже появилось и официальное подтверждение.

Отметим, что организаторы ранее заявили об отмене съемок видеооткрыток для участников Евровидения. Они уточнили, что готовят заявление по судьбе песенного конкурса в Роттердаме. 18 марта около 15:30 появилось заявление на Instagram-странице конкурса.

В Украину идет похолодание и снег: синоптик озвучила дату

Погода в Украине и Киеве существенно изменится уже с 21 марта. В страну придет похолодание с небольшими плюсовыми градусами и снегом. В субботу и воскресенье температура воздуха значительно снизится, та как к нам придет воздушная масса арктического происхождения. Об этом на своей Facebook-странице написала синоптик Наталка Диденко.

"20-го марта теплая погода еще удержится, однако на юге уже пройдут дожди, а в субботу-воскресенье к нам придет воздушная масса арктического происхождения. Существенно похолодает. В субботу-воскресенье атмосферные фронты еще и принесут в Украину дождь и мокрый снег. В воскресенье ветер усилится до штормового", - предупредила синоптик.