Чрезвычайное положение из-за коронавируса: что это значит

Чрезвычайное положение из-за распространения коронавируса уже ввели ряд стран, а также Черновицкая область и город Радомышль. Подробнее о том, что такое режим ЧП и какие ограничения включает в себя - в материале РБК-Украина.

Что такое режим чрезвычайного положения

Режим чрезвычайного положения - это особый правовой режим, который распространяется на деятельность органов госвласти, учреждений и предприятий. Его действия направлены на то, чтобы защитить жителей от внутренней или внешней угрозы. ЧП может вводится как на территории всей страны, так и в отдельных областях и регионах.

В случае с коронавирусом в странах вводятся следующие ограничения:

закрываются все рынки, торговые и развлекательные центры;

закрываются театры, кино и музеи;

запрещены массовые мероприятия;

может быть остановлена работа общественного транспорта или запрещено пользоваться отдельными его видами;

учебные заведения и детские сады уходят на карантин;

медицинские учреждения переходят на работу в режиме повышенной готовности;

запрет на въезд людям из стран-эпицентров распространения Covid-19.

Какие страны уже ввели режим ЧП

Режим ЧП из-за пандемии коронавируса уже ввели ряд стран:

Болгария

Словакия

Венгрия

Чехия

Литва

Латвия

Эстония

Испания

США

Чрезвычайная ситуация в Черновицкой области и Радомышле

На режим ЧС Черновицкая область перешла в субботу, 14 марта. Ограничения продлятся до 3 апреля. На данный момент в области:

ограничена работа торговых и развлекательных центров, гипермаркетов,магазинов и рынков. Исключением является продуктовый сектор ;

; ограничено движение общественного транспорта;

все образовательные учреждения закрыты на карантин;

жителей просят по возможности работать из дома и избегать массового скопления людей.

Днем ранее, 13 марта, чрезвычайная ситуация была объявлена в Радомышле Житомирской области. В городе ввели следующие ограничения:

закрыты на карантин все образовательные учреждения;

медучреждения работают в режиме повышенной готовности

остановлено движение общественного транспорта

запрещены массовые мероприятия

закрыты развлекательные центры, кинотеатры и рынки

супермаркеты работают до 22:00

Режим ЧП по всей Украине

По информации РБК-Украина, на заседании СНБО в пятницу, 13 марта, обсуждалась возможность введения чрезвычайного положения в Украине. Однако, по данным источника, решение не было принято.

"Это обсуждалось...Но окончательно решение о введении чрезвычайного положения не было принято", - отметил источник РБК-Украина.

Вместе с тем, спикер Рады Дмитрий Разумков заявил о том, что парламент не видит оснований для введения ЧП в стране.

"Я думаю, что сегодня оснований для введения чрезвычайного положения нет. Будем делать все, чтобы такие основания и не появились", - заявил Разумков.