Чрезвычайное положение из-за COVID-19 в Казахстане признали форс-мажором

В Казахстане режим чрезвычайного положения, введенный из-за эпидемии коронавирусной инфекции будет признан форс-мажором. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что это произойдет в случае обращения в суд предпринимателей.

"С целью недопущения давления со стороны недобросовестных кредиторов поручаю приостановить возбуждение процедуры банкротства в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей до 1 октября текущего года", - отметил Токаев.

Напомним, чрезвычайное положение в Казахстане из-за коронавируса ввели с 16 марта. Сначала режим ЧП должен был завершиться 15 апреля. В этот период в стране введен карантин, усилена охрана общественного порядка и особо важных государственных и стратегических объектов. Также временно закрыты торговые центры, кинотеатры, выставки и запрещены массовые мероприятия.

11 мая режиим НС завершился, но на территории страны сохраняется карантинный режим, ограничение власти обещают постепенно снимать в случае достижения прироста заболеваемости COVID-19 не более чем на 7% в течение недели.

Всего с начала пандемии коронавирус в Казахстане зафиксировали чуть более 5 тыс. больных. 32 случаи летальные.