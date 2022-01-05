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Чрезвычайное положение в Казахстане и новый штамм коронавируса во Франции: новости за 4 января

Автор: РБК-Украина

В Казахстане отправлено в отставку правительство, во Франции обнаружили новый штамм коронавируса, НАТО проведет экстренную встречу. Подробнее о том, что произошло во вторник, 4 января - в материале РБК-Украина.

Коронавирус в Украине и в мире: последние новости

В Казахстане ввели ЧП и отправили в отставку правительство

В Казахстане акции протеста из-за повышения цен на автомобильный газ переросли в столкновения с полицией, для разгона толпы применили светошумовые гранаты. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство страны в отставку. Назначен новый госсекретарь и исполняющий обязанности премьера.

В городе Алматы и Мангистауской области введен режим чрезвычайного положения до 19 января. Там будет действовать комендантский час с 23:00 до 7:00, запрещен выезд и въезд в оба региона. Также введен запрет на массовые мероприятия, продажу алкоголя и оружия.

НАТО проведет экстренную встречу из-за наращивания войск РФ у границ Украины

Североатлантический совет соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить наращивание военной мощи России у украинских границ. Оно запланировано на 7 января.

Известно, что встреча начнется 7 января 2022 года в 14:00 и пройдет под председательством генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Выходные на Рождество. Сколько будем отдыхать и придется ли отрабатывать

В январе 2022 украинцев ожидают дополнительные выходные. Рождественские праздники продлятся в общей сложности три дня.

Когда начнется длинный уикенд и будет ли перенос рабочих дней в январе - подробно на РБК-Украина.

В Украине резко изменится погода на Рождество: новый прогноз синоптиков

Погода в Украине после рекордно теплого начала 2022-го года снова изменится. Синоптики прогнозируют, что на Рождество 7 января в страну придет похолодание. Сильного минуса не ожидается, но после потепления перемены будут ощутимы.

Что будет с погодой в стране в следующие три дня - читайте в материале Styler.

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