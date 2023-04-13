Чотири сценарії щодо війни, опубліковані NYT, - це дуже небезпечна річ, - Данілов

Публікація чотирьох "диких" сценаріїв, які нібито розглядали у США як гіпотетичні фактори впливу на хід війни, є дуже небезпечною.

"Усі, хто коментує зараз, якщо вони не є військовими експертами, це їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються. Не знаю, для чого вони це зробили. Перше - це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися", - вказав посадовець.

Данілов зазначив, що "всі чотири описані сценарії подій у війні є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися".

"Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, для чого це з'явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу", - додав секретар РНБО.