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Чотири сценарії щодо війни, опубліковані NYT, - це дуже небезпечна річ, - Данілов

Фото: Секретар РНБО Олексій Данілов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

Публікація чотирьох "диких" сценаріїв, які нібито розглядали у США як гіпотетичні фактори впливу на хід війни, є дуже небезпечною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву секретаря РНБО Олексія Данілова в ефірі телемарафону.

"Усі, хто коментує зараз, якщо вони не є військовими експертами, це їхня особиста думка на ті чи інші процеси, які відбуваються. Не знаю, для чого вони це зробили. Перше - це точно не наш сценарій. Це так звані апокаліптичні сценарії, де неможливе може відбуватися. Саме від цього треба відштовхуватися", - вказав посадовець.

Данілов зазначив, що "всі чотири описані сценарії подій у війні є вкрай складними і мають бути певні обставини, щоб вони починали рухатися".

"Це доволі неприємна річ, коли пишуть про тих чи інших керівників нашої країни. Я не знаю взагалі, для чого це з'явилося. Це дуже небезпечна річ. Я би не хотів проговорювати це питання і радив би всім не звертати на такі сценарії увагу", - додав секретар РНБО.

Раніше ми писали, що у "злитих" секретних даних Пентагону міститься оцінка США чотирьох "диких" малоймовірних сценаріїв перебігу війни РФ проти України.

Відтак, у списку: смерть російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського, усунення керівництва Збройними силами РФ та український удар по Кремлю.

До слова, детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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