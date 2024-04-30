Чотири російських військових із Бурятії отримали підозри за катування мшканців Київської області

Працівники ДБР повідомили про підозру чотирьом російським військовим з Бурятії, які катували мешканців Київської області під час тимчасової окупації Бучанського району.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
Так, слідчі зібрали докази причетності чотирьох військовослужбовців з Республіки Бурятія (РФ) у порушеннях законів та звичаїв війни, зокрема, факти катування та знущання над українським цивільним населенням.
Як зазначають у відомстві, на початку березня 2022 року заступник командира бригади полковник Іван Кий за наказом керівництва облаштував у селі Вишеград командний пункт та "ізолятор тимчасового утримання" (катівню - ред.).
Водночас він доручив своїм підлеглим відшукувати патріотично налаштованих місцевих мешканців та ув’язнювати їх. При цьому він наказав не лише здійснювати охорону затриманих цивільних, а й проводити з ними допити із застосуванням фізичного та психологічного насилля.
"Наразі документально доведена участь у таких протиправних діях офіцера розвідувального відділу штабу капітана Оскара Ситдікова, командира 9 мотострілецької роти 37 бригади лейтенанта Магомеда Магомедова, командира відділення взводу радіоелектронної розвідки бригади сержанта Георгія Раднатарова", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що дані особи грабували, катували та принижували українських громадян.
"Робота щодо документального підтвердження протиправних дій інших військовослужбовців цієї бригади триває", - повідомили в ДБР.
Нагадаємо, російські окупанти неодноразово вчиняли воєнні злочини на території України. Зокрема, вони облаштували велику кількість катівень, куди поміщали мирних жителів за їх проукраїнську позицію.
Так, 17 січня стало відомо, що на території Харківської області поліція знайшла майже 30 катівень. Зокрема, у Куп'янську окупанти понад півроку незаконно утримували та катували місцевих мешканців у приміщенні "ізолятора тимчасового тримання" Куп'янського відділу поліції.
Нещодавно стало відомо, що українець вперше подав позов про російські катування до суду Аргентини.
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