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У Чорному морі залишаються ракетоносії Росії споряджені понад 30 "Калібрами", - Гуменюк

Фото: у Чорному морі залишаються ракетоносії Росії споряджені понад 30 "Калібрами" (mil.ru)
Автор: Сергій Пишкін

Під час масованого обстрілу 14 січня, Росія використала не усі снаряди ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі вони ймовірно спорядженні ще понад 30-ма "Калібрами.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова речниці Сил оборони Півдня Наталії Гуменюк в ефірі "Еспресо".

За словами Гуменюк, наразі у Чорному морі перебуває близько 17 одиниць корабельного угруповання Росії, серед яких 6 ракетоносіїв.

"Це може говорити про спорядження 44 "Калібрами", але враховуючи те, що після масованої атаки 14 січня вони не поверталися на базу, частину ракет вони використали й наразі їхня спроможність оцінюється у понад 30 ракет", - відзначила Гуменюк.

Речниця Сил оборони Півдня закликала уважно ставитись до повітряної тривоги.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 14 січня Росія запустила по території України 38 ракет. Командування Повітряних сил ЗСУ розповіло, скільки ракет збила наша ППО.

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