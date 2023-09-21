UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом: серед постраждалих є українці

Фото: у Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Чорногорії на трасі Цетинє-Будва пасажирський автобус впав з обриву. Внаслідок ДТП загинули щонайменше двоє осіб. Серед постраждалих також є українці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Pobjeda.

За попередніми даними, в автобусі, який з'їхав з дороги та впав у прірву, було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії.

Серед постраждалих українців тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який зараз перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Як повідомляється, водія автобуса заарештували за підозрою у порушенні безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.

 

Фото: у Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом (pobjeda.me)

ДТП з українцями за кордоном

Нагадаємо, 19 вересня рейсовий в Австрії перекинувся автобус з 40 пасажирами. Внаслідок ДТП загинула одна людина, також є багато постраждалих, серед яких й українці.

Також 28 серпня у Румунії автобус із 40 українцями потрапив в аварію, через що постраждали 12 людей.

Крім того, 25 серпня поблизу міста Латізана на півночі Італії сталася ДТП. Тоді автобус з українськими туристами зіткнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТПЧерногория