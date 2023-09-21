У Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом: серед постраждалих є українці

За попередніми даними, в автобусі, який з'їхав з дороги та впав у прірву, було від 30 до 35 пасажирів. Загинули громадянин Британії та дев'ятнадцятирічна дівчина з Чорногорії.

Серед постраждалих українців тяжкі тілесні ушкодження отримав чоловік, який зараз перебуває в дуже важкому стані в реанімації. Йому ампутували ліву кінцівку.

Як повідомляється, водія автобуса заарештували за підозрою у порушенні безпеки дорожнього руху.

За даними правоохоронців, ДТП сталася внаслідок того, що водій з невідомої причини не впорався з керуванням автобусом і, прорвавши захисну огорожу, приземлився в прірву глибиною близько 20 метрів.

Фото: у Чорногорії сталася смертельна ДТП з автобусом (pobjeda.me)

ДТП з українцями за кордоном

Нагадаємо, 19 вересня рейсовий в Австрії перекинувся автобус з 40 пасажирами. Внаслідок ДТП загинула одна людина, також є багато постраждалих, серед яких й українці.

Також 28 серпня у Румунії автобус із 40 українцями потрапив в аварію, через що постраждали 12 людей.

Крім того, 25 серпня поблизу міста Латізана на півночі Італії сталася ДТП. Тоді автобус з українськими туристами зіткнувся з польською фурою. Внаслідок аварії постраждали 15 людей, із них семеро дітей.