У Чорнобилі вчинили наругу над могилами хасидів: за справу взялася поліція

У Чорнобилі невідомі вчинили наругу над могилами діячів хасидського руху. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області в Facebook.
Як зазначається, 15 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території старого кладовища у місті Чорнобиль вчинено наругу над похованнями. Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події.
За попередніми даними, замки до двох огелів видатних діячів хасидського руху, було зламано, спалено "квітлах" та, ймовірно, викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). Встановлюються обставини події та причетні особи.
Нагадаємо, у червні 2024 року 60-річна жінка вчинила наругу над могилами відомих українських захисників у Києві. Були пошкоджені могили загиблих військових Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Павла Петриченка та льотчика Андрія Пильщикова ("Джус").
Жінку затримали, а правоохоронці оголосили підозру за фактом наруги над могилами захисників України, вчиненому з хуліганських мотивів. Їй загрожує до семи років тюрми.
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