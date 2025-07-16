У Чорнобилі вчинили наругу над могилами хасидів: за справу взялася поліція

У Чорнобилі невідомі вчинили наругу над могилами діячів хасидського руху. Правоохоронці відкрили кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Київської області в Facebook.

Як зазначається, 15 липня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території старого кладовища у місті Чорнобиль вчинено наругу над похованнями. Правоохоронці Чорнобильського відділення поліції провели огляд місця події.

За попередніми даними, замки до двох огелів видатних діячів хасидського руху, було зламано, спалено "квітлах" та, ймовірно, викрадено молитовні книги, які зберігалися всередині.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом наруги над місцем поховання (ч. 1 ст. 297 Кримінального кодексу України). Встановлюються обставини події та причетні особи.