Не Чорнобиль. Які ризики можливі в разі теракту на Запорізькій АЕС та чому не варто пити йод

"Це може бути обмежена дія, тобто очевидно, що це може торкнутися тих, хто близько до Запорізької АЕС більше тих, хто нижче за течією Дніпра", - сказала вона.

Можливий витік радіоактивних речовин

Як зазначила Паренюк, при інциденті на ЗАЕС можливе забруднення води, в залежності від того, куди буде витік радіоактивних речовин, хоча "зараз повторюється мантра про те, що залежно від того, куди подує вітер".

"Скоріш за все, буде забруднена вода. В такому разі є вірогідність потрапляння речовин до Дніпра і до територій, які використовують воду з Дніпра для меліорації. Зараз таких залишилося вже не так багато. Таким чином, ми говоримо в основному про забруднення води, а потім через забруднення води це забруднення ґрунту", - сказала вона.

Поради для населення

Як зазначила Паренюк, для населення у разі подій на Запорізькій АЕС головне підготувати питну воду. "Технічну воду також для того, щоб було чим мити посуд. Їжу в закритих контейнерах", - розповіла експерт.

"Тобто ідеалі концепція така: якщо стається якийсь інцидент, влада про це повідомляє, і у вас на цей момент повинна бути їжа і вода у закритих контейнерах. Тоді як тільки ви чуєте про те, що щось відбувається, ви герметизується своє помешкання, тобто там, де ви знаходитесь, і чекаєте повідомлень від влади щодо подальших дій", - розповіла вона.

За її словами, зараз невідомі масштаби можливого інциденту. "Тобто ми не знаємо, яке це буде забруднення, куди вона потече. Експерти, науковці мають проводити аналізи, робити виміри експозиційної дози, а також аналізувати зміст радіонуклідів у повітрі і так далі", - сказала Паренюк.

"Треба розуміти, що ми хочемо зробити так, щоб радіонукліди не потрапили на всередину, тобто їх треба не вдихнути і не з'їсти і не випити", - зазначила експерт.

Вона також порадила одразу після повідомлення закрити вікна і зробити так, щоб повітря зсередини мінімально потрапляло всередину. "Це літом напевно може бути доволі складно, тому теоретично можна взяти тканину і намочити водою, і трошечки привідчиняти. Або двері, вікна завішувати мокрою тканиною", - сказала вона.

"Найбільш критичним все ж таки той факт, що не пити воду з природних джерел, тому що ми не знаємо, які джерела будуть забруднені", - додала Паренюк.

Масштаби проблем

Як зазначила Паренюк, зараз важко прогнозувати, якими можуть бути масштаби аварії. "Тобто ми не знаємо, яка зона буде забруднена. Скоріше за все, насправді, буде забруднена невеличка територія по берегах Дніпра. Коли ще була Каховська ГЕС, в разі підриву Запорізької АЕС було б забруднено все водосховище. Але течія Дніпра швидка, тому є така вірогідність, що все це винесе просто в Чорне море", - сказала вона.

Після цього радіація потрапить у Чорне море, і там будуть певним чином забруднені береги: Одеса, Миколаїв і наші сусідні країни.

"Але для того, щоб щось про це стверджувати, потрібно проводити виміри, тому що у разі, якщо витече трошечки радіонуклідів, то не буде забруднено нічого. Тобто буде розрідження і все буде нормально", - додала вона.

Якщо є витік буде більший, то відповідно буде більше забруднення. "Ну і далі в залежності від того, яка це буде, картина, влада буде ухвалювати рішення, є у нас державний науково технічний центр ядерної радіаційної безпеки. Вони будуть розповсюджувати директиви. Тобто що робити, евакуюватися, сидіти вдома, там мити підлогу. Тобто про це просто скажуть", - додала вона.

Йод вживати не треба

Паренюк нагадала рекомендацію не вживати йод в профілактичних цілях та у разі інциденту. "Запорізька АЕС не виробляє електроенергію, тобто там не йде активна реакція, а вже з вересня. "І всі короткоживучі радіонукліди, які є там доволі небезпечними, вже розпалися давно. У йоду період напіврозпаду 8,5 діб, тому ну йодид калію пити немає сенсу, тому що немає радіоактивного йоду", - сказала вона.

Другого "Чорнобиля" не буде

Як зазначила Паренюк, у наслідок можливого теракту росіян на Запорізькій АЕС другого "Чорнобиля" точно не буде. По-перше, через іншу конструкцію реакторів, які значно більш захищені.

Але, головне, що зараз у нас інша держава. "Основна сила в подоланні наслідків аварій, будь-яких, в тому числі радіаційних, це те як держава підготовлена і що вона робить для того, щоб подолати наслідки. Радянський Союз, наприклад, легендарно вигнав людей на демонстрацію. У нас такого не буде, тобто ніхто не буде приховувати", - сказала вона.

Експерт зазначила, що якщо хтось не вірить державі, є громадська організація SaveDnipro. "У них недержавні пости моніторингу радіоактивності. Там експозиційної дози розташовані по всій Україні. Можна зайти до них на сайт і подивитися. Радіоактивність не можна заховати. Якщо є, то її ніяк не сховаєш. Таким чином можна перевіряти, що нам кажуть посадовці", - додала вона.

Паренюк нагадала, зараз майже всі реактори ЗАЕС перебувають у холодному зупині. Це означає, що температура палива доволі холодна. Один енергоблок у гарячому зупині, і теоретично його можна включити, що може призвести до більш значних наслідків. Але прогнозувати дії росіян неможливо.

"То ми можемо казати, що це буде скоріш за все витік радіоактивних речовин, не тепловий вибух, який там зумовлений власне нагріванням самого реактора, просто витік. І якщо це витік, то ми тоді говоримо про забруднення. Це якщо ми говоримо про найбільш вірогідні сценарії з того, що в нас є зараз", - додала вона.