Чому влітку в нас пропадає апетит? Пояснює дієтолог

Чому влітку в нас пропадає апетит?

За словами фахівчині, в нашій центральній нервовій системі є спеціальний центр, який відповідає за регуляцію апетиту. Він напряму реагує на температуру навколишнього середовища. Коли стає спекотно, цей "центр" знижує відчуття голоду.

Влітку організм витрачає менше енергії на підтримку внутрішньої температури тіла (близько 37°C), тому й потреба в калоріях зменшується. І навпаки - в холодну пору ми їмо більше, бо частина калорій йде на “обігрів” тіла (термогенез), а для цього активно використовуються жири.

Це природний процес, і турбуватися через зниження апетиту влітку не варто. Більше того, як підкреслює Анохіна, важливіше не переїдати, особливо ввечері.

Часто буває так, що вдень люди майже нічого не їдять, а вже після заходу сонця “надолужують” великою порцією їжі. Це - помилка.

Яка влітку ідеальна вечеря

Ідеальна вечеря влітку - легка, багата на білки. Саме білки необхідні організму вночі для відновлення пошкоджених за день клітин.

Адже вдень ми витрачаємо енергію на рух, працю, фізичне й розумове навантаження, а вночі - “ремонтуємо” втрати. Всі клітини й тканини в нашому тілі складаються переважно з білків, тому без них повноцінне відновлення неможливе.

Професор також нагадала, що влітку жирів у раціоні має бути менше, бо організму не потрібно зігріватися. І навела приклад північних народів, які, навпаки, змушені харчуватись жирною та білковою їжею, щоб вижити в умовах холоду.

Отже, зменшення апетиту влітку - цілком нормальна реакція організму. Головне прислухатися до себе й обирати легкі, поживні продукти, які не обтяжуватимуть травлення.