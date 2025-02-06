Чому війна сприяє поширенню грибкових інфекцій і що з цим робити: пояснення МОЗ

В Україні вже третій рік триває повномасштабна війна, яка змінила умови життя мільйонів людей. Нестача гігієни, стрес і часте перебування в укриттях сприяють поширенню грибкових інфекцій, зокрема оніхомікозу.
Докладніше про те, як діагностувати та лікувати грибок нігтів, можна дізнатись, - в матеріалі РБК-Україна.
Лікарі Міністерства охорони здоров'я наголосили, що протягом останніх років спостерігається зростання грибкових захворювань у світі.
Через військові дії, які тривають в Україні, у багатьох змінилися умови та спосіб життя, харчування, можливості дотримання правил особистої гігієни, психоемоційний стан тощо.
До того ж вимушене перебування у бомбосховищах, підвалах, місцях масового скупчення негативно впливає на здоров'я та сприяє розвитку мікозів стоп та ураженням грибком нігтьових пластинок (оніхомікозу).
Грибкові інфекції або мікози достатньо розповсюджені, викликані різними видами грибів.
"Побутує думка, що оніхомікози - це несерйозне захворювання, і навіть у мирний час люди не поспішали звертатися з цією проблемою до лікаря, а під час війни тим паче", - наголосили медики.
Основні симптоми грибкової інфекції:
При оніхомікозі цілком можливе також і ураження нігтів на руках. Однак варто пам'ятати, що проблеми із нігтями не завжди є наслідком грибкової інфекції
Причини нездорового вигляду нігтів можуть бути різні:
Грибок нігтів досить легко розповсюджується, тому заразитися ним можна, як вдома (наприклад, від близької людини, яка хворіє), так і у місцях загального користування.
Для зараження оніхомікозом необхідні певні умови:
Групи ризику:
Важливо, щоб діагноз встановлював лікар-дерматолог, адже ураження нігтів при різних захворюваннях часто схожі. Саме тому для підтвердження захворювання лікар проведе відповідне мікроскопічне дослідження ураженого нігтя, і буде визначено конкретний вид патогенного грибка.
Для цього беруть не лише обрізок нігтьової пластини, а і зішкріб із нігтьового ложа, з-під пластинки та ретельно вивчають взятий матеріал. В складних випадках можуть проводити й інші методи - біопсію нігтя тощо.
Якщо ви захворіли на "грибок", то:
До чого може призвести ігнорування хвороби
Постійне вогнище грибкової інфекції в організмі викликає чутливість організму до:
У лікуванні головне - видалити з організму збудника (грибок), який спровокував інфекцію.
Протигрибкові препарати можуть застосовуватися:
Переваги: забезпечується достатня концентрація препарату у вогнищі ураження, що не досягається при внутрішньому застосуванні препаратів; препарат діє лише на місці ураження і не проникає в системний кровоток (таке лікування більш безпечне).
Недоліки: через товсту нігтьову пластинку проникають далеко не всі препарати. Щоби досягти бажаної концентрації доводиться додатково застосовувати допоміжні речовини (кератолітики) для розм'якшення нігтьової пластини, чистки нігтьового ложа.
При ураженні грибком одразу багатьох нігтів, при значних їх змінах рекомендується проводити системну терапію: поєднання місцевого лікування із прийомом протигрибкових препаратів. Це скорочує термін лікування, зменшення дози та знижує вірогідність розвитку небажаних побічних ефектів.
При комплексній терапії препарат потрапляє до нігтьової пластинки через кров, накопичується не лише в нігтьовій пластині, а й у глибоких шарах, може залишатися там тривалий час, навіть, після завершення лікування.
Однак не слід забувати про потенційну токсичність протигрибкових препаратів.
Протигрибкові препарати протипоказано приймати:
При вираженій деформації нігтя може проводитися хірургічне видалення нігтьової пластинки. Лікування може тривати кілька місяців та залежить від багатьох факторів: віку пацієнта, локалізації ураження на нігтях стоп або кистей (бо нігті стоп відростають повільніше), наявність супутніх хронічних захворювань тощо.
"Не забувайте! Під час лікування від оніхомікозу необхідно постійно проводити обробку взуття, дезінфекцію ножиць, використовувати одноразові пилки для нігтів та ін. Недотримання цих правил, навіть, при повному курсі лікування, може призвести до рецидивів", - зауважили в МОЗ.
Після завершення лікування продовжуйте дотримуватися гігієнічних заходів та виконувати поради лікаря.
Правила, які не дозволять стати жертвою грибка нігтів:
Важливими профілактичними заходами оніхомікозів є належне гігієнічне утримання місць загального користування, їх регулярне прибирання та дезінфекція.
Як вберегтися від "грибка" тим, хто немає можливості дотримуватися належної гігієни
Перебування влітку тривалий час у незручному закритому взутті в умовах підвищеної температури, відсутності доступу до повітря і підвищеної вологості може сприяти розвитку оніхомікозів. Тож за можливості шкіра стоп іноді повинна «дихати». Для цього:
При підготовці публікації використовувалась інформація Міністерства охорони здоров'я.
Нагадаємо, раніше ми писали, що обов'язково має бути в домашній аптечці.
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