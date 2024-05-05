Чому не варто відкладати щеплення від гепатиту В: відповідь МОЗ

Як пояснює МОЗ, дітям до 1 року захворювання загрожує найбільше.У цьому віці 90% випадків гепатиту В переходять у хронічну форму, у зв'язку з чим ризик летального завершення досить високий.

"З віком ризик знижується - хронічними стають 30-50% випадків. У 20-30% людей, інфікованих гепатитом В у дитинстві, згодом розвивається цироз та рак печінки. Зараження гепатитом в дорослому віці також небезпечне і може закінчитися смертельно через роки", - додає МОЗ.

Гепатит В є невиліковним, але йому можна запобігти завдяки вакцинації. Ефект від щеплення зберігається щонайменше 20 років, а інколи й протягом усього життя.

Згідно з календарем щеплень дитина повинна отримати три дози вакцини:

1-ше щеплення - протягом 24 годин після народження;

2-ге щеплення - у 2 місяці;

3-тє щеплення - у 6 місяців.

"Якщо дитина не була вакцинована вчасно, щеплення роблять за схемою "0-1-6", тобто друга доза вводиться через місяць після першої, а третя — через 6 місяців після першої", - пояснює міністерство.

Зокрема за цією ж схемою роблять щеплення й дорослим, яких не вакцинували від гепатиту В.

Як передається гепатит В: