UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому не варто відкладати щеплення від гепатиту В: відповідь МОЗ

Фото: чому не варто відкладати щеплення від гепатиту В (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Гепатит B є небезпечною для життя вірусною інфекцією печінки. Захворювання може перейти в хронічну форму й навіть призвести до раку, або ж смерті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

Як пояснює МОЗ, дітям до 1 року захворювання загрожує найбільше.У цьому віці 90% випадків гепатиту В переходять у хронічну форму, у зв'язку з чим ризик летального завершення досить високий.

"З віком ризик знижується - хронічними стають 30-50% випадків. У 20-30% людей, інфікованих гепатитом В у дитинстві, згодом розвивається цироз та рак печінки. Зараження гепатитом в дорослому віці також небезпечне і може закінчитися смертельно через роки", - додає МОЗ. 

Гепатит В є невиліковним, але йому можна запобігти завдяки вакцинації. Ефект від щеплення зберігається щонайменше 20 років, а інколи й протягом усього життя. 

Згідно з календарем щеплень дитина повинна отримати три дози вакцини: 

  • 1-ше щеплення - протягом 24 годин після народження;
  • 2-ге щеплення - у 2 місяці;
  • 3-тє щеплення - у 6 місяців.

"Якщо дитина не була вакцинована вчасно, щеплення роблять за схемою "0-1-6", тобто друга доза вводиться через місяць після першої, а третя — через 6 місяців після першої", - пояснює міністерство. 

Зокрема за цією ж схемою роблять щеплення й дорослим, яких не вакцинували від гепатиту В. 

Як передається гепатит В:

  • статевим шляхом; 
  • через кров під час поранення та надання медичної допомоги; 
  • дитина може заразитися від інфікованої матері під час пологів. 

 

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, чи може бути гепатит Е смертельним та як зменшити ризик захворювання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мінстерство охорони здоров'я України