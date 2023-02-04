"Чому ти мені не сказав?". Окупант зізнався дружині у вбивстві дітей в Україні, - ГУР

Російський окупант зізнався своїй дружині, що на захопленій території України він вбивав дітей. Вона від таких зізнань залишилась в шоці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.
"Я дивуюсь, от Європа їм допомагає, вони думають, що це просто допомога? Це ж не просто допомога, а з надією, що їм повернуть ці гроші. Стільки грошей і навіщо?", - дивується дружина окупанта.
Жінка і далі ставила собі питання, як саме Україна "буде розплачуватись". Вона вважає, що у будь-якому разі Україна "віддасть певну частину території", тому за її словами, краще це "віддати" РФ.
"Ти ж кажеш, що вбивав всіх поспіль, ти що і дітей вбивав? Чому за це ти мені нічого не казав?", - здивовано питає жінка у свого окупанта.
Нагадаємо, що окупанти зізнаються, що рівень боєздатності російської армії низький, а всі заяви про "другу армію світу" лише "картинна демонстрація". Крім того, російські полковники в Сирії "зменшили" собі звання, щоб не їхати в Україну.
Росіяни не залишають планів втекти з України на тлі поганого постачання військ та провалів на фронті.
Росіянка під час розмови з сином повідомила, що нині в Росії матері, чиї сини загинули на війні проти України, вимагають від влади правди.
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