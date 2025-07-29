Чому тема Волинської трагедії об'єднує всіх поляків: пояснення посла України

Посол України в Польщі Василь Боднар заявив, що історичне примирення між Києвом і Варшавою можливе лише через конструктивну співпрацю, системну роботу над ексгумаціями жертв та відкритий діалог.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Боднар в інтерв’ю РБК-Україна .

За словами Боднаря, тема Волинської трагедії залишається чутливою та консенсусною для всіх політичних сил Польщі.

Зокрема, саме питання збереження пам’яті про загиблих і належного поховання родичів для багатьох польських родин має системоутворююче значення.

"Це консенсус всіх політичних сил у Польщі. Питання Волинської трагедії завжди виникає в двосторонньому діалозі. Тому, нам з цим постійно треба працювати", - підкреслив він.

Посол згадав і про нещодавно ухвалений польським Сеймом закон, який стосується вшанування жертв Волині.

Документ отримав підтримку практично всіх депутатів, що, на думку Боднаря, демонструє глибоку єдність політичного класу Польщі в цьому питанні.

Українська сторона, за словами дипломата, вже ініціювала як практичні кроки - зокрема ексгумаційні роботи поблизу Перемишля, так і інституційний діалог, зокрема відновлення форуму істориків.

За словами Боднаря, необхідно не лише проводити архівні дослідження, а й подавати результати у публічну площину - "без емоцій, але з фактами".

Форум істориків і суспільний діалог

Крім того, створено форум громадського діалогу, до якого залучають журналістів, політиків, істориків і громадських діячів з обох країн.

Боднар наголосив, що розмова має йти не лише про польських жертв. Україна також зацікавлена у встановленні правди щодо злочинів проти українців, які були вчинені на території сучасної Польщі.

"Злочини потрібно засуджувати, взаємно вибачатися і вшановувати пам'ять загиблих. Це – основа примирення", - вважає посол.