Чому в спеку трапляється більше ДТП: що повинен знати кожен водій

Пік аварійності на шляхах припадає на літо – ДТП трапляються, як то кажуть, на рівному місці. Тож для вдалого завершення кожної поїздки водіям треба враховувати особливості їзди у теплий сезон.

Яких небезпек уникати і яких правил дотримуватись під час поїздок влітку, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Здавалося б, влітку наші шляхи мали б бути більш безпечними: на чистому асфальті і за гарної видимості менше загроз. Але не все так просто – в деякі літні місяці аварійність кратно більша за зимові.

Чим небезпечна літня їзда

Експерти з безпеки руху називають кілька чинників, через які влітку ДТП трапляються частіше. Причини – не тільки кліматичні чи технічні, а й психологічні, а також пов’язані з деякими суспільними явищами.

Спека і людина. У спеку уважність водія погіршується, реакція уповільнюється – і важкі аварії часто трапляються через помилку людини. Тому якщо в машині немає кондиціонера треба або задіяти інші засоби знизити температуру в салоні, або перервати поїздку до більш прохолодної пори доби.

Сприятливі умови. Як не дивно, гарні погодні умови сприяють більшій кількості аварій і їхній більшій тяжкості. За ясної теплої погоди водії дозволяють собі більшу швидкість і більше покладаються на гальма, кермову систему та власну "майстерність". В результаті найменша помилка призводить до ДТП, причому – з більш важкими насідками, ніж узимку. Відтак, навіть найкращого літнього дня дотримуйтесь ПДР і здорового глузду.

Гарячий асфальт (слизько). Гарячий асфальт часто втрачає свій стандартний коефіцієнт зчеплення – стає слизьким. Відтак, за різких маневрів на швидкості чи при екстреному гальмуванні водій може втратити контроль над машиною. Тому у спекотний день на ділянках доріг, де чорний асфальт відкритий сонцю, треба їхати так, немов асфальт слизький.

Гарячий асфальт (колії). Перевантажені фури утворюють на дорозі колійність – повздовжні колії, продавлені колесами важкого транспорту. Сучасну машину на таких "рейках" може несподівано кинути вбік – у тому числі і на зустрічну смугу. Тому, побачивши попереду колійність, треба знизити швидкість і уважніше контролювати кермо.

Гарячі гальма. Випадок більш рідкісний, але цілком реальний – у спеку набагато простіше перегріти гальма і "закип’ятити" гальмівну рідину у системі. Залишившись без гальм, автомобіль влаштовує важку аварію, до якої часто "залучається" кілька ні в чому не повинних машин і співгромадян. Відтак, на довгих спусках, при русі з важким причепом тощо треба гальмувати правильно – короткими енергійними натискуваннями на педаль. І не забувати про гальмування двигуном.

Літній трафік. Влітку на міських вулицях і заміських шляхах значно більше транспорту, що теж ускладнює рух. Чого вартий самий лише одноколійний транспорт – самокатчики, скутеристи, мотоциклісти тощо. Майте на увазі, що найчастіше участь двоколісних у ДТП пов’язана, по-перше, з їхньою малопомітністю, і по-друге – з недотриманням ними правил дорожнього руху.

Висновок

Так, статистика різних країн говорить про те, що влітку аварій на дорогах відбувається більше. Для пересічного водія це означає лише одне: залишатись максимально зібраним за кермом треба не тільки взимку, а й влітку. А чистий асфальт і гарна видимість – аж ніяк не привід послабити уважність, а швидше навпаки – підстава очікувати сюрпризів від неспокійних сусідів по потоку.