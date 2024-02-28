Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ: експерти назвали причини

Останнім часом з'являється все більше повідомлень про розстріли українських військових, які потрапили в полон російських окупантів. Причиною, зокрема, є те, що загарбники не досягають своєї мети на полі бою та хочуть деморалізувати ЗСУ.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Ближній бій. Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ та хто відповість за геноцид".
За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, інциденти з розстрілами українських військовополонених росіянами траплялися й раніше. Але тепер почастішали через те, що росіяни не досягають своєї мети на полі бою повною мірою.
"Треба розуміти, що ворог у нас надзвичайно цинічний і жорстокий. Вони дуже злі через свої втрати й намагаються цю агресію виплеснути на українських військових, зокрема на полонених. Тому випадки справді почастішали порівняно з минулим періодом, але й раніше вони траплялися", - зазначив експерт.
На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наразі окупанти розстрілюють українських військовополонених особливо демонстративно.
"Щоб залякати наших військових на позиціях. Тому що вони (росіяни, - ред.) просуваються не так швидко, як їм хочеться, вони не мають тих перемог, яких їм хочеться, тому вони використовують морально-психологічний тиск, щоб якось домінувати над українськими військовими", - розповів він.
Мусієнко додав, що демонстрація злості та агресії спрямована на деморалізацію ЗСУ. Таким чином, ворог намагається спровокувати збільшення числа "відмовників" - людей, які відмовляються виконувати бойові накази.
З іншого боку, на частоту таких інцидентів впливає характер бойових дій. На багатьох ділянках росіяни штурмують позиції піхотою, впритул підходячи до окопів і позицій українських військ. Що за негативного результату збільшує ймовірність потрапляння у полон.
"На жаль, навіть тих наших військових, які змушені здатися в полон, вони не шкодують. Тому, безумовно, там, де точаться активні ближні бої, таких можливостей виникає більше", - пояснив експерт.
До того ж, на його думку, завдання наповнити обмінний фонд, схоже, далеко не пріоритеті у росіян.
"У них обмінний фонд і так, мені здається, великий. Принаймні не малий", - додав Мусієнко.
Нагадаємо, російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставин розстрілу військових, яких стратили при виході ЗСУ з Авдіївки.
Крім того, російські окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування.
Як розповіли в Офісі генерального прокурора, російські командири, ймовірно, віддають прямі накази про розстріли українських полонених. Про це, зокрема, свідчать непоодинокі випадки вбивств, що сталися останнім часом.
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