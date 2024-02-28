UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ: експерти назвали причини

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко

Останнім часом з'являється все більше повідомлень про розстріли українських військових, які потрапили в полон російських окупантів. Причиною, зокрема, є те, що загарбники не досягають своєї мети на полі бою та хочуть деморалізувати ЗСУ.

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, інциденти з розстрілами українських військовополонених росіянами траплялися й раніше. Але тепер почастішали через те, що росіяни не досягають своєї мети на полі бою повною мірою.

"Треба розуміти, що ворог у нас надзвичайно цинічний і жорстокий. Вони дуже злі через свої втрати й намагаються цю агресію виплеснути на українських військових, зокрема на полонених. Тому випадки справді почастішали порівняно з минулим періодом, але й раніше вони траплялися", - зазначив експерт.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наразі окупанти розстрілюють українських військовополонених особливо демонстративно.

"Щоб залякати наших військових на позиціях. Тому що вони (росіяни, - ред.) просуваються не так швидко, як їм хочеться, вони не мають тих перемог, яких їм хочеться, тому вони використовують морально-психологічний тиск, щоб якось домінувати над українськими військовими", - розповів він.

Мусієнко додав, що демонстрація злості та агресії спрямована на деморалізацію ЗСУ. Таким чином, ворог намагається спровокувати збільшення числа "відмовників" - людей, які відмовляються виконувати бойові накази.

З іншого боку, на частоту таких інцидентів впливає характер бойових дій. На багатьох ділянках росіяни штурмують позиції піхотою, впритул підходячи до окопів і позицій українських військ. Що за негативного результату збільшує ймовірність потрапляння у полон.

"На жаль, навіть тих наших військових, які змушені здатися в полон, вони не шкодують. Тому, безумовно, там, де точаться активні ближні бої, таких можливостей виникає більше", - пояснив експерт.

До того ж,  на його думку, завдання наповнити обмінний фонд, схоже, далеко не пріоритеті у росіян.

"У них обмінний фонд і так, мені здається, великий. Принаймні не малий", - додав Мусієнко.

Розстріли українських полонених

Нагадаємо, російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставин розстрілу військових, яких стратили при виході ЗСУ з Авдіївки.

Крім того, російські окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування.

Як розповіли в Офісі генерального прокурора, російські командири, ймовірно, віддають прямі накази про розстріли українських полонених. Про це, зокрема, свідчать непоодинокі випадки вбивств, що сталися останнім часом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України