Чому почастішали розстріли українських полонених з боку РФ: експерти назвали причини

За словами керівника Центру військово-правових досліджень Олександра Мусієнка, інциденти з розстрілами українських військовополонених росіянами траплялися й раніше. Але тепер почастішали через те, що росіяни не досягають своєї мети на полі бою повною мірою.

"Треба розуміти, що ворог у нас надзвичайно цинічний і жорстокий. Вони дуже злі через свої втрати й намагаються цю агресію виплеснути на українських військових, зокрема на полонених. Тому випадки справді почастішали порівняно з минулим періодом, але й раніше вони траплялися", - зазначив експерт.

На думку військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, наразі окупанти розстрілюють українських військовополонених особливо демонстративно.

"Щоб залякати наших військових на позиціях. Тому що вони (росіяни, - ред.) просуваються не так швидко, як їм хочеться, вони не мають тих перемог, яких їм хочеться, тому вони використовують морально-психологічний тиск, щоб якось домінувати над українськими військовими", - розповів він.

Мусієнко додав, що демонстрація злості та агресії спрямована на деморалізацію ЗСУ. Таким чином, ворог намагається спровокувати збільшення числа "відмовників" - людей, які відмовляються виконувати бойові накази.

З іншого боку, на частоту таких інцидентів впливає характер бойових дій. На багатьох ділянках росіяни штурмують позиції піхотою, впритул підходячи до окопів і позицій українських військ. Що за негативного результату збільшує ймовірність потрапляння у полон.

"На жаль, навіть тих наших військових, які змушені здатися в полон, вони не шкодують. Тому, безумовно, там, де точаться активні ближні бої, таких можливостей виникає більше", - пояснив експерт.

До того ж, на його думку, завдання наповнити обмінний фонд, схоже, далеко не пріоритеті у росіян.

"У них обмінний фонд і так, мені здається, великий. Принаймні не малий", - додав Мусієнко.

Розстріли українських полонених

Нагадаємо, російські військові розстріляли 6 полонених українських воїнів у процесі виходу з позиції "Зеніт", що в Авдіївці. Уповноважений з прав людини Дмитро Лубинець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН з вимогою провести розслідування обставин розстрілу військових, яких стратили при виході ЗСУ з Авдіївки.

Крім того, російські окупанти розстріляли українських військовополонених між селами Іванівське та Хромове Донецької області. За цим фактом розпочато розслідування.

Як розповіли в Офісі генерального прокурора, російські командири, ймовірно, віддають прямі накази про розстріли українських полонених. Про це, зокрема, свідчать непоодинокі випадки вбивств, що сталися останнім часом.