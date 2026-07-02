Чому бізнес переходить на автоматизоване харчування і як цей ринок формується в Україні

СПЕЦПРОЄКТ 01.07.2026

Ще кілька років тому вендингові автомати в українських офісах асоціювалися переважно з кавою, снеками та шоколадними батончиками. Сьогодні цей формат переживає стрімку трансформацію: сучасні вендингові рішення забезпечують доступ до повноцінного харчування – від сніданків, салатів і сендвічів до готових страв та сімейних форматів, які можна придбати дорогою додому. MHP Food Service є одним із драйверів формування ринку автоматизованого харчування в Україні. Поєднуючи експертизу у виробництві готових страв із сучасними каналами дистрибуції, компанія МХП розвиває рішення, які роблять якісне харчування доступним у будь-який час та в будь-якому місці. Одним із прикладів такого підходу є співпраця MHP Food Service та AveCoffee & AveMarket. Те, що розпочалося як класична модель "постачальник - клієнт", згодом переросло у стратегічний альянс, де кожна сторона відповідає за свою частину створення цінності для кінцевого споживача. Про історію створення цієї моделі взаємодії, причини її ефективності для обох брендів та вплив на розвиток ринку автоматизованого харчування в Україні – у спецпроєкті РБК-Україна розповідають керівниця управління комерційного розвитку проєктів кулінарного бізнесу МХП Наталія Ігнатюк та співзасновник AveCoffee & AveMarket Сергій Ващилко. Сергій Ващилко Наталія Ігнатюк

Чому автоматизоване харчування стає новим каналом продажу готової їжі

За останні кілька років український ринок вендингу суттєво змінився. Купівля готової їжі через автомат перестала бути незвичним сценарієм і дедалі частіше стає частиною повсякденних звичок споживачів. "Сьогодні це вже не спонтанна покупка. Люди приходять на роботу, розраховуючи, що можуть поснідати, пообідати або навіть придбати готову вечерю для всієї родини. Вендинг поступово перестає бути форматом для швидкого перекусу і перетворюється на повноцінний канал продажу готової їжі", - зазначає Сергій Ващилко. Новий стандарт сучасного офісу – автоматизована точка якісного харчування Одним із ключових факторів трансформації ринку стала повномасштабна війна. Гібридний формат роботи, дефіцит персоналу, зміна споживчих звичок і тривалі відключення електроенергії суттєво вплинули на попит. Зокрема, в AveCoffee & AveMarket зафіксували стрімке зростання продажів сніданків у зимовий період, коли через перебої з електропостачанням люди не могли приготувати їжу вдома. "Ми не одразу зрозуміли причину. Спочатку побачили різке зростання продажів сирників на одній локації, потім - на інших, і згодом така тенденція поширилася по всій мережі. Виявилося, що через відсутність електроенергії людям було значно простіше поснідати вже на роботі, придбавши готову страву у вендинговому автоматі", - згадує Сергій Ващилко. Водночас війна прискорила й структурні зміни на ринку корпоративного харчування. Через зростання операційних витрат і кадровий дефіцит частина традиційних їдалень та кафе в офісному сегменті припинила роботу. У цих умовах автоматизовані точки продажу стали ефективною альтернативою, яка забезпечує доступ до якісного харчування без необхідності утримувати повноцінну інфраструктуру закладу. "Світовий ринок підтверджує цю тенденцію. Ринок вендингового обладнання щороку зростає на 7-8%, а сегмент smart vending – повністю автоматизованих рішень – більш ніж на 11%. Логіка розвитку проста: споживач, який звик купувати каву в автоматі поруч із робочим місцем, поступово очікує знайти там і повноцінне харчування. Спочатку це були снеки та йогурти, потім – готові страви в холодильниках, а сьогодні – мікромаркети з гарячими стравами, салатами, сендвічами та іншими готовими рішеннями", – пояснює Наталія Ігнатюк. Водночас забезпечити такий формат здатні далеко не всі виробники. Це вимагає масштабного виробництва, стабільно високої якості продукції, чітко вибудуваної холодної логістики та ефективної системи щоденного поповнення десятків торгових точок у різних регіонах країни. Досвід партнерства MHP Food Service та AveCoffee & AveMarket демонструє, що за наявності сильної виробничої та операційної експертизи автоматизоване харчування може стати повноцінним каналом продажу готової їжі. Зростання попиту підтверджує: цей формат уже перестав бути нішевим рішенням і поступово стає новим стандартом організації харчування для офісів, виробничих підприємств та інших корпоративних локацій.

Як почалася співпраця MHP Food Service та AveCoffee & AveMarket

Знайомство двох компаній почалося з кави. МХП працює з AveCoffee & AveMarket як із сервісом, що обслуговує кавове обладнання та класичні снек-автомати в офісах. Коли в MHP Food Service з’явилася ідея протестувати продаж готової їжі через вендинг, одразу вирішили поговорити з компанією, якій вже довіряли. "Ми обирали постачальників ретельно і цілеспрямовано. Якщо компанія вже певний час показує надійність і високий рівень сервісу – це найкращий сигнал про те, що з нею можна пробувати заходити в інші проєкти", – пояснює Наталія Ігнатюк. Виявилося, що в AveCoffee & AveMarket так само зріла ідея розширити мережу автоматів за рахунок готової їжі, а не лише снеків і напоїв. "Ми співпрацювали з різними постачальниками, але врешті зрозуміли: для такого формату критично важливі стабільна якість продукції та довіра споживачів. Саме тому почали шукати виробника, який уже має сильний бренд і бездоганну репутацію на ринку", – каже Сергій. Український ринок вендингу суттєво змінився Пілотний проєкт стартував лише на двох локаціях. Перші чотири-п’ять місяців команди були зосереджені не на масштабуванні, а на відпрацюванні операційної моделі: тестували асортимент, аналізували споживчу поведінку, налаштовували логістику та оптимізували процеси поповнення автоматів. Одним із ключових факторів успіху стала модель взаємодії, у якій кожна сторона відповідає за власну експертизу. MHP Food Service має багаторічний досвід у виробництві готових страв і сильний портфель брендів, добре знайомих українським споживачам. Компанія шукала оператора з експертизою в автоматизованих каналах продажу. Саме такою компетенцією володіє AveCoffee & AveMarket, яка, своєю чергою, потребувала надійного виробника для масштабування мережі. "Неможливо однаково ефективно поєднати в одній компанії продуктову експертизу, сервісну модель і технічне обслуговування вендингової інфраструктури. Саме тому ми об’єднали сильні сторони обох компаній. Такий підхід швидко довів свою ефективність, і вже цього серпня нашій співпраці виповниться два роки", - зазначає Наталія.

Як працює модель партнерства і що вона дає обом бізнесам

MHP Food Service відповідає за продукт: рецептуру, якість, контроль термінів придатності, аналітику трендів і ротацію асортименту. Компанія постійно оновлює пропозицію – щонайменше 30% SKU регулярно оновлюються, щоб підтримувати інтерес споживачів, відповідати сезонному попиту та забезпечувати різноманітність меню. AveCoffee & AveMarket бере на себе операційні процеси: обладнання, телеметрію, безготівкову оплату, логістику поповнення, а також кастомізацію автоматів під айдентику партнера – від кольору корпусу до бренд-зонування простору. Готові страви, салати та сендвічі – головні драйвери продажів smart-вендингу Сервіс побудований так, щоб покупці відчували підтримку, а не просто купували продукт: На кожному автоматі є QR-код для зворотного зв’язку, екран із роликом про те, як готується страва, і повна інформаційна панель про склад і харчову цінність продукту.

Якщо автомат із технічних причин не видав замовлення – наприклад, через системний збій – push-сповіщення одночасно отримують і команда MHP Food Service, і команда AveCoffee & AveMarket, а питання з поверненням коштів вирішується в середньому за 10 хвилин.

Окремо автомати мають можливость блокувати продаж позицій, у яких того дня закінчується термін придатності, щоб у споживача не виникло жодного ризику. "Наша роль не обмежується постачанням продукції. Ми супроводжуємо партнера на всіх етапах співпраці - від вибору оптимального асортименту та запуску локації до щоденної операційної підтримки. Для цього працює окрема команда сервісного супроводу, а також постійний канал комунікації з клієнтами, що дозволяє оперативно реагувати на будь-які запити чи виклики", – пояснює Наталія Ігнатюк. Цифри показують, наскільки швидко модель почала масштабуватися. У 2024 році співпраця проходила етап тестування асортименту. У мережі AveCoffee & AveMarket було представлено 7 SKU продукції виробництва МХП. У 2025-2026 роках співпраця перейшла до етапу повноцінного масштабування: обсяг реалізації зріс у 676 разів, а асортиментна матриця розширилася з 7 до 58 SKU, тобто йдеться про зростання в 8,3 рази. Основними драйверами продажів стали готові страви, салати та сендвічі. Це підтверджує, що пілотний етап успішно виконав своє завдання: формат довів свою життєздатність, а попит на готові страви у каналі автоматизованого ритейлу є стабільним і має значний потенціал для подальшого масштабування. Паралельно зі зростанням продажів масштабувалася й мережа. Сьогодні 17 локацій працюють із власним асортиментом AveCoffee & AveMarket, ще 19 - спільно з MHP Food Service, а ще 5 перебувають на фінальному етапі підписання угод. Наразі близько 60% мережі AveCoffee & AveMarket працює з продукцією MHP Food Service, тоді як 40% локацій використовують власний асортимент AveCoffee & AveMarket. При цьому частка спільного формату продовжує зростати: щомісяця до мережі приєднуються ще 2-3 нові локації. Так МХП отримала новий канал продажу без необхідності занурюватися в новий для себе операційний напрям. В свою чергу AveCoffee & AveMarket отримала продукт, який сам став драйвером продажу: відомий і впізнаваний бренд, що знижує ризик для нових точок і дозволяє швидше домовлятися з новими замовниками. "Я не йду у виробництво, у мене там немає компетенції. Моя компетенція – логістика, телеметрія, обслуговування мережі. А МХП робить якісний продукт, з яким мені легко працювати", – додає Сергій. MHP Food Service та AveCoffee змінили підхід до вендингу

Чому це – формат майбутнього для України