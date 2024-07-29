Чому Білодід вигнали з Олімпіади-2024 і що далі для однієї з найкращих спортсменок України

Українська дзюдоїстка Дар'я Білодід не позмагається за олімпійські нагороди на Іграх-2024 у Парижі. Вона програла японці Харуці Фунакубо через дисциплінарні порушення.

Про перерваний шлях Дар'ї Білодід до медалі та потенційні варіанти майбутнього для спортсменки – в матеріалі РБК-Україна .

Уперше на Олімпійські ігри вітчизняна дзюдоїстка поїхали три роки тому. Тоді 20-річна спортсменка завоювала бронзову нагороду в Токіо та була відверто розчарована. Водночас пообіцяла – привезе Україні "золото" з наступної Олімпіади.

Щоправда, з 2021-го не один став витік. Антропометрія Білодід змусила розглянути варіант зміни дивізіону. Українка перейшла до вагової категорії 57 кг, перескочивши один рівень. Утім, у новій вазі гладко справи не пішли. Призерка Токіо важко звикала до нових умов. До невдалих результатів додалися і травми.

Сама Білодід у кількох інтерв'ю зізнавалася, що проблеми передусім були психологічними. На переконання дзюдоїстки, домінування в попередньому дивізіоні (до 48 кг) наклало відбиток – після раніше нечастих поразок їй було нелегко зберегти мотивацію продовжувати змагатися.

Утім, поступово Білодід відшукала необхідний баланс. Прийшли й перші успіхи в новому дивізіоні. Торік українка завоювала три бронзові нагороди на турнірах серії Grand Slam і Grand Prix. До них у лютому 2024-го вітчизняна дзюдоїстка додала "бронзу" етапу "шолома" в Баку.

Прорив стався навесні. На чемпіонаті Європи в Загребі Білодід поступово розібралася з фінкою Салонен, азербайджанкою Топрак, ізраїльтянкою Нельсон-Леві. У півфіналі настала черга грузинки Ліпартеліані, а у фіналі українка поборола словенку Кайзер. Так вона не тільки стала чемпіонкою Європи, а й завоювала путівку в Париж.

Тривожний дзвіночок пролунав у травні, коли Білодід не поїхала на чемпіонат світу в Абу-Дабі. Федерація причиною відмови дзюдоїстки від поїздки назвала ушкодження, а сама спортсменка пояснила пропуск турніру розставленими пріоритетами – Олімпійські ігри важливіші.

Фото: Із Неру Тібвою українка розібралася за лічені секунди (Getty Images)

Дебют на Іграх-2024 показовим не став. Білодід у рамках 1/16 фіналу вийшла на представницю Кірібаті Неру Тібву. Боротьби не вийшло – за якихось п'ять секунд українська дзюдоїстка перемогла суперницю іппоном. А ось в наступному раунді опонентка була значно серйознішою.

25-річна японка Харука Фунакубо – двічі віце-чемпіонка світу в дивізіоні (2022, 2023) та перед Олімпіадою потрапила до розширеного списку фаворитів на чолі з канадкою Крістою Дегучі та кореянкою Мімі Ху. Білодід, однак, була готовою конкурувати з Фунакубо.

Сутичка виявилася вкрай напруженою. Час ішов, а вирішальний прийом жодній з дзюдоїсток зробити не вдалося. Зате обидві спортсменки отримали "шидо" – попередження. Зрештою, поєдинок перейшов у додатковий час. Там стала помітню втома Білодід, яка після кожної зупинки сутички дуже важко дихала.

Не витримали нерви і в матері українки та за сумісництвом тренерки. Суддя відправив Світлану Кузнецову подалі від татамі за постійні вигуки та підказки власній підопічній. Зрештою, Білодід поступилася. Але не в сутичці безпосередньо, а в дисципліні. Вона зібрала три "шидо" – один за захисний куміката й ще два за пасивність – і була автоматично дискваліфікована.

Ще до першого виступу на Олімпійських іграх Білодід зізналася, що на тривалу спортивну кар'єру не налаштована. Натомість вона визначила віковий рубіж, за яким запланувала зав'язати з дзюдо – 25 років. У жовтні українці виповниться 24 роки, а в час Олімпіади в американському Лос-Анджелесі буде цілих 27. Здається, на наступні Ігри Білодід поїде в статусі журналіста. Принаймні цій справі вона колись надавала перевагу перед роботою тренера. Утім, жага реваншу може переважити...