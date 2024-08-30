Чому автомобільні спідометри показують неправильну швидкість: визначаємо головні причини

Відразу скажемо, що автомобільні вимірювачі швидкості обманюють завжди – і на нових автомобілях, на перших метрах після заводського конвеєра теж. І завжди в один бік, в бік завищення показань. Так зроблено навмисне.

Чому спідометра має брехати

Як і будь-який вимірювальний прилад, спідометр має право на похибку (і забігаючи вперед, скажемо, що він ним сповна користується). Коли йдеться про автомобіль у всесвітньому масштабі, точність спідометра нормується зведенням технічних правил особливої комісії – ЄЕК ООН, хоча в межах кожної країни є аналогічні власні стандарти. Допустима похибка прилада визначається за складною формулою, в якій відсоток відхилення залежить від швидкості.

Але головне, про що йдеться в Правилах № 39 ЄЕК ООН (від 20.11.1978), це те, що спідометр не може показувати швидкість нижчу за реальну. Відтак, щоб навіть за найгіршої ситуації нечесний прилад не збрехав у бік заниження, конструктори свідомо закладають у механізм (чи електронний блок) саме завищення швидкості від реальної – причому чималеньке.

На скільки бреше спідометр

Формула, яка виводить межі похибки, налаштована так, що з зростанням швидкості зростає і припустима похибка. Наприклад, за реальної швидкості 90 км/год стрілці дозволено вказувати 90 – 103 км/год. Але конструктори автомобілів зазвичай обирають такий собі усереднений показник, хоча впритул до реальності його теж не "підпускають" – найчастіше при 90 км/год серійні машини показують на панелі 96 – 98 км/год. А при 50 – 60 км/год похибка зазичай скромніша, порядку + 5 км/год.

Взагалі вважається, що спідометри традиційно мають похибку порядку 10 %, хоча повторимось, на кожній швидкості відсоток перебільшення буде свій.

Брехня і безпека

Як можна помітити, штучне завищення показань спідометра змушує водіїв їхати на 10 % повільніше. І це добре, адже що менше швидкість, то більше безпека. До того ж, ці "запасні" 4 – 5 км/год грають на користь водія у випадку потрапляння машини в поле зору камери фотофіксації. Як відомо, поліцейські радари вимірюють швидкість або лазерним далекоміром, або за допомогою ефекту Доплера. Тобто показник швидкості вони отримують реальний, не спотворений ніякими умисними поправками.

Додаткові причини неправди

Не можна забувати, що дуже часто свою частку неправди у показання спідометра вносить сам автомобіль. По-перше, нештатні шини. Якщо вони відрізняються від рідних зовнішнім діаметром, показники спідометра можуть змінитися на 5 – 10%, а то й більше.

По-друге, знижений чи збільшений тиск у шинах. Ці відхилення від норми змінюють так званий радіус кочення колеса і відповідно, на кілька відсотків "корегують" показання спідометра. Нагадаємо, що колесо з низьким тиском під час руху веде себе як маленьке.

Отже, якщо колеса за діаметром будуть меншими за штатні, швидкість на спідометрі буде вища, ніж була б з рідними колесами. А якщо колеса виявляться більшими, прилад показуватиме менше.

Коротко

Про те, наскільки в реальності помиляється ваш спідометр на конкретних шинах, нескладно перевірити за допомогою будь-якого GPS-додатку у смартфоні. Але ми б радили цією перевіркою і обмежитись. Переконайтесь, що похибка не дуже велика і головне, що вона в бік завищення і… І продовжуйте в якості основного користуватись саме цим штатним приладом. Хай ці 4 – 6 км/год будуть у вас в запасі: хто зна, коли-небудь вони збережуть вам кількасот гривень, а може – і чиєсь життя.