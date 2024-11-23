Чому антибіотики це не завжди "добре": список порад, яких краще дотримуватися

"Антибіотики - це критично важливі ліки. Якщо їх приймати про всяк випадок чи не за призначенням, вони втрачають силу, бо бактерії легко набувають стійкості до них. Їхня стійкість - це наша вразливість", - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, у 2019 році майже 5 млн смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Якщо антибіотики перестануть діяти, 3 з 10 випадків пневмонії закінчуватимуться смертю, 5 з тисячі жінок не виживатимуть після пологів, лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися.

Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів у час війни.

"Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. За правильного застосування такі ліки рятують життя пораненим і хворим військовим. Проте якщо резистентність до таких ліків поширилася, це сильно ускладнює лікування й одужання пацієнтів", - зазначають спеціалісти.

Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності – надмірне використання антибіотиків та недотримання призначеного лікарем курсу лікування.

Яких рекомендацій важливо дотримуватися