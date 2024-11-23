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Чому антибіотики це не завжди "добре": список порад, яких краще дотримуватися

Україна, Субота 23 листопада 2024 19:05
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Чому антибіотики це не завжди "добре": список порад, яких краще дотримуватися Фото: українцям дали поради, яких краще дотримуватись при прийомі антибіотиків (УНІАН)
Автор: Наталія Гурковська

Антибіотики - ліки, які допомагають впоратись з серйозними захворюваннями. Але не завжди їх прийом може принести користь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Краматорську міськраду.

"Антибіотики - це критично важливі ліки. Якщо їх приймати про всяк випадок чи не за призначенням, вони втрачають силу, бо бактерії легко набувають стійкості до них. Їхня стійкість - це наша вразливість", - йдеться у повідомленні.

За даними ВООЗ, у 2019 році майже 5 млн смертей були пов'язані з антибіотикорезистентністю. Якщо антибіотики перестануть діяти, 3 з 10 випадків пневмонії закінчуватимуться смертю, 5 з тисячі жінок не виживатимуть після пологів, лише чверть людей, які хворіють на туберкульоз, зможуть вилікуватися.

Особливо небезпечна стійкість до протимікробних препаратів у час війни.

"Вона суттєво збільшує навантаження на систему охорони здоров'я. За правильного застосування такі ліки рятують життя пораненим і хворим військовим. Проте якщо резистентність до таких ліків поширилася, це сильно ускладнює лікування й одужання пацієнтів", - зазначають спеціалісти.

Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності – надмірне використання антибіотиків та недотримання призначеного лікарем курсу лікування.

Яких рекомендацій важливо дотримуватися

  • Приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря, у жодному разі не займатися самолікуванням;
  • Не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях. Таку рекомендацію може дати лише лікар (після огляду та додаткових аналізів);
  • Проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря, не пропускати прийом ліків, не переривати лікування, навіть якщо стало краще;
  • Не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування;
  • Не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не "призначати" їм лікування;
  • Не пропускати щеплення за календарем та рекомендовані вакцинації.

Як правильно вживати ліки

Ліки - це не вітаміни і навіть не БАДи, хоча і їх варто вживати з обережністю. З ліками цього правила варто дотримуватися ще суворіше.

Адже навіть незначні помилки, які людина може зробити під час прийому медикаментів, можуть повністю звести нанівець ефективність всього лікування.

Раніше РБК-Україна писало, як уникнути наслідків від неправильного прийому ліків. І це стосується не тільки антибіотиків.

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