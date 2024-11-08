Чоловіки влаштували стрілянину в Києві: їх затримала поліція

За даними патрульних, вони отримали повідомлення про стрілянину в одному із районів Києва. Заявник надав детальний опис порушників, після чого розпочались пошуки.

Оглянувши прилеглі території, інспектори виявили чоловіків зі зброєю.

"Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег та затримали порушників. При собі вони мали стартовий пістолет", - повідомили в поліції.

Мало того, за даними правоохоронців, у момент затримання чоловіків знайома одного із них спробувала сісти до службового автомобіля, однак була попереджена про відповідальність за перешкоджання діям працівників поліції.

Чоловіків правоохоронці доставили до районного відділку поліції. Надалі на порушників було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадському місці в пʼяному вигляді) КУпАП.