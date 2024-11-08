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Чоловіки влаштували стрілянину в Києві: їх затримала поліція

Київ, П'ятниця 08 листопада 2024 22:35
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Чоловіки влаштували стрілянину в Києві: їх затримала поліція Фото: в Києві затримали чоловіків, які влаштували стрілянину (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Надвечір 8 листопада в Києві затримали кількох чоловіків. Вони влаштували незаконну стрілянину в одному із районів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

За даними патрульних, вони отримали повідомлення про стрілянину в одному із районів Києва. Заявник надав детальний опис порушників, після чого розпочались пошуки.

Оглянувши прилеглі території, інспектори виявили чоловіків зі зброєю.

"Громадяни поводилися агресивно, тож патрульні викликали на підмогу колег та затримали порушників. При собі вони мали стартовий пістолет", - повідомили в поліції.

Мало того, за даними правоохоронців, у момент затримання чоловіків знайома одного із них спробувала сісти до службового автомобіля, однак була попереджена про відповідальність за перешкоджання діям працівників поліції.

Чоловіків правоохоронці доставили до районного відділку поліції. Надалі на порушників було складено адміністративні протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство) та за ч. 1 ст. 178 (Поява в громадському місці в пʼяному вигляді) КУпАП.

Раніше ми писали, що 22 вересня під Києвом чоловік відкрив стрілянину з автомата в магазині. Внаслідок цього поранення отримали дві особи.

Стрілком виявився 36-річний раніше засуджений місцевий житель, його затримали.

А 18 вересня стало відомо, що у Києві на АЗС зловмисник застрелив чоловіка та втік. Його затримали правоохоронці.

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