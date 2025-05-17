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Чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому ТЦК: що відомо про конфлікт

Фото: чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому ТЦК (vmr.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому територіальному центрі комплектування. Наразі розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

В ТЦК повідомили, що 15 травня до Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки приїхали представники Національної поліції, які доставили мешканця Вінниці для проходження медичної комісії.

Як пояснили в центрі, чоловік порушив правила військового обліку і перебував у розшуку за адміністративне правопорушення.

Після цього чоловіка було доправлено до пункту попереднього збору для подальшого відправлення в навчальний центр.

Саме там відбувся інцидент за участю військовослужбовця Вінницького ОМТЦК та СП, що був зафіксований на відео та поширений у соцмережах.

У ТЦК повідомили, що за цим фактом призначено службове розслідування щодо перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили.

"Зазначаємо, що військовозобов’язаного оглянули медичні працівники, травм та ушкоджень виявлено не було", - наголосивли в центрі.

Водночас в ТЦК пояснили, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, де зазнав поранень і контузій.

"Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та перевищення службових повноважень. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні діяти виключно в межах закону та з дотриманням прав громадян", - додали в центрі.

 

Скандали за участю ТЦК і СП

Нагадаємо, що від початку воєнного стану та мобілізації, українські ТЦК і СП, а також їхні працівники, час від часу стають об'єктами скандалів.

Найчастіше у ЗМІ та соцмережах публікуються відео жорстких затримань чоловіків за начебто ухилення від мобілізації. Однак у ТЦК пояснюють, що ці відео є російськими ІПСО або ж якщо вони й правдиві, то працівники Центрів діють у межах законодавства.

Зауважимо, що нещодавно мережу облетіло відео з Києва, на якому зафіксовано бійку між військовослужбовцем ТЦК та чоловіком.

Водночас ми писали, що у мережі "завірусилось" відео, як чоловік звинувачував військових у побитті. Однак у ТЦК та поліції розповіли, що сталось.

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