Чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому ТЦК: що відомо про конфлікт

Чоловіка побили на пункті збору у Вінницькому територіальному центрі комплектування. Наразі розпочато службове розслідування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП .

В ТЦК повідомили, що 15 травня до Вінницького територіального центру комплектування та соціальної підтримки приїхали представники Національної поліції, які доставили мешканця Вінниці для проходження медичної комісії.

Як пояснили в центрі, чоловік порушив правила військового обліку і перебував у розшуку за адміністративне правопорушення.

Після цього чоловіка було доправлено до пункту попереднього збору для подальшого відправлення в навчальний центр.

Саме там відбувся інцидент за участю військовослужбовця Вінницького ОМТЦК та СП, що був зафіксований на відео та поширений у соцмережах.

У ТЦК повідомили, що за цим фактом призначено службове розслідування щодо перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили.

"Зазначаємо, що військовозобов’язаного оглянули медичні працівники, травм та ушкоджень виявлено не було", - наголосивли в центрі.

Водночас в ТЦК пояснили, що військовослужбовець ОМТЦК та СП, причетний до інциденту, до поточного місця служби брав участь у бойових діях, де зазнав поранень і контузій.

"Керівництво Вінницького обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства та перевищення службових повноважень. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки повинні діяти виключно в межах закону та з дотриманням прав громадян", - додали в центрі.