Чоловік зірвав джекпот у лотереї 14 разів: його секрет шокував навіть ФБР

Геніальна система замість щасливих чисел

Шанси виграти джекпот у лотерею неймовірно низькі. Наприклад, в EuroMillions вони становлять 1 до 139 838 160. Придбавши ще один квиток, ви подвоїте шанси, але вони все одно залишатимуться мізерними.

Однак, якщо теоретично ви могли б купити кожну можливу комбінацію чисел, ви б гарантовано виграли джекпот. Проблема полягає лише в тому, як купити мільйони квитків.

Мандель помітив дещо надзвичайно важливе, що у деяких лотереях джекпот зростав настільки сильно, що перевищував загальну вартість придбання всіх можливих комбінацій.

Це означало, що якщо ви могли купити кожен квиток, ви практично гарантовано отримували прибуток (за умови, що ви не ділили б джекпот з іншими гравцями, які теж могли б виграти з тими ж номерами). Мандель вирішив спробувати.

Мільйони квитків і суцільний кошмар

Хоча ця стратегія не суперечила правилам лотереї, її реалізація була справжнім логістичним викликом, бо потрібно були знайти інвесторів. Спочатку Манделю потрібно було переконати достатньо людей інвестувати в його амбітну схему. І це у нього зайняло кілька років.

Наступним кроком стала генерація та друк квитків. Він розробив спеціальні алгоритми для генерації та друку мільйонів унікальних комбінацій, оскільки деякі лотереї на той час дозволяли друкувати квитки поза пунктами продажу.

Далі команда терпляче чекала, поки джекпот не досягне потрібного розміру - значно більшого за вартість купівлі всіх квитків.

Коли джекпот ставав достатньо великим, команда вирушала до магазинів, щоб скупити ці мільйони квитків. Навіть тоді виникали проблеми, як це було у Вірджинії.

Перемога у Вірджинії та 15,5 мільйонів доларів

Після кількох успішних виграшів у менших лотереях в Австралії, Мандель звернув увагу на США. Особливо його зацікавила нова лотерея у Вірджинії, яка використовувала лише числа від 1 до 44. Це означало, що існувало всього 7 059 052 можливі комбінації - набагато менше, ніж звичайні 25 мільйонів або більше в інших лотереях.

Коли джекпот у Вірджинії сягнув неймовірних 15,5 мільйонів доларів, Мандель дав вказівку своїй команді на місці скуповувати квитки гуртом. Він, звісно, заздалегідь домовився про цю незвичайну покупку з лотерейними операторами. Однак деякі роздрібні продавці відмовилися від угоди, залишивши частину комбінацій невикупленими.

Після двох днів інтенсивних покупок команда Манделя придбала 6,4 мільйона з 7 мільйонів можливих комбінацій. Хоча ситуація була напруженою через незакуплені квитки, виграшний квиток все ж виявився в їхній колосальній купі!

Манделем зацікавилися спецслужби

Ця незвичайна перемога привернула увагу ФБР та ЦРУ, які провели ретельне розслідування. Однак жодних правопорушень у діях Манделя та його команди виявлено не було - він просто майстерно використовував математику та логістику в рамках існуючих правил.

Спадщина "математичного" мільйонера

Невідомо, скільки особисто заробив Стефан Мандель після вирахування виплат інвесторам, судових витрат та інших витрат. Проте, безсумнівно, це підприємство принесло йому значний статок.

Загалом, Мандель виграв 14 різних лотерей, забезпечивши собі та своїм інвесторам мільйони фунтів стерлінгів призових грошей.

Зрештою, він вийшов на пенсію та оселився у пляжному будинку на тропічних островах Вануату, залишивши по собі легенду про людину, яка перехитрила лотерею за допомогою простої, але геніальної математики.