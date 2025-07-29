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Чоловік відкрив вогонь у будівлі в центрі Нью-Йорка: 5 осіб убито, 6 поранено, - NYP

Фото: серед убитих поліцейський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У понеділок, 28 липня, у центрі Нью-Йорка сталася стрілянина. Чоловік із гвинтівки вбив і поранив людей, а після скоїв самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New York Post.

За останніми даними, поліцейського і чотирьох людей було застрелено (правоохоронець помер уже в лікарні). Ще шестеро дістали поранення. Інцидент стався в хмарочосі в Мідтауні, після чого стрілець направив зброю на себе.

Що сталося і хто вбивця

За даними NYT, стрільцем виявився 27-річний чоловік, якого джерела впізнали як Шейна Тамару.

Як повідомляється, він увірвався в 44-поверхову будівлю, де розташовуються інвестиційні компанії Blackstone і штаб-квартира NFL. Приблизно о 18:30 під час напливу людей стрілок відкрив вогонь із гвинтівки, змусивши робітників рятуватися втечею.

Відкривши вогонь, Тамура забарикадувався всередині хмарочоса і його виявили мертвим від вогнепального поранення, завданого самому собі. Це сталося на 33 поверсі, де було виявлено й інші жертви.

На кадрах, які з'явилися у ЗМІ, був зафіксований стрілець із Лас-Вегаса, який спокійно прогулювався площею біля входу в хмарочос на Парк-авеню з автоматом у руках, перш ніж скоїти бійню. Уточнимо, що інцидент був у центрі Мангетенна.

Після того, що сталося, навколо будівлі було повно поліцейських і пожежних машин, карет швидкої допомоги і рятувальників, а в небі кружляли вертольоти. Також на місце прибули співробітники ФБР і сапери.

За словами комісара поліції Нью-Йорка Джессіки Тіш, Тамура, імовірно, діяв поодинці.

"Місце події локалізовано, а самотнього стрільця нейтралізовано", - написала вона в Х.

Наразі відомо, що поліція вилучила зброю стрілка, а саме - штурмову гвинтівку AR-15 виробництва Palmetto State Armory.

Водночас джерела NYT повідомили, що кількість жертв, як очікується, зросте. Наразі, як ми вже згадували вище, відомо про 5 загиблих і 6 постраждалих.

Інші події

Нагадаємо, днями в США висунули звинувачення 42-річному чоловікові. Як повідомлялося, він у неділю, 27 липня, напав з ножем на відвідувачів супермаркету Walmart у Мічигані.

За це йому висунули звинувачення в тероризмі та нападі з наміром вбити людей.

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