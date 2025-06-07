Чоловік в'їхав у натовп в Німеччині: серед постраждалих - його дружина та донька

У німецькому Пассау автомобіль в'їхав у групу людей. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей, зокрема 38-річна дружина водія та його 5-річна донька. Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні.

Поліція не виключає можливості того, що чоловік навмисно в'їхав в натовп. Правоохоронці наразі розглядають особистий мотив водія, який, ймовірно, міг перебувати в стані афекту.

Проте вже відомо, що 48-річного водія попередньо заарештували.

Перехожі повідомили поліцію, що інцидент за участю автомобіля Mercedes стався близько 15:30.