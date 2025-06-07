Чоловік в'їхав у натовп в Німеччині: серед постраждалих - його дружина та донька

У Німеччині автомобіль в’їхав у групу людей, поранивши щонайменше п’ятьох. Серед постраждалих дружина та п’ятирічна донька водія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на N-TV.
У німецькому Пассау автомобіль в'їхав у групу людей. Внаслідок інциденту постраждали щонайменше п'ятеро людей, зокрема 38-річна дружина водія та його 5-річна донька. Наразі всі постраждалі перебувають на лікуванні в лікарні.
Проте вже відомо, що 48-річного водія попередньо заарештували.
Перехожі повідомили поліцію, що інцидент за участю автомобіля Mercedes стався близько 15:30.
Нагадаємо, що лише цього лютого автомобіль врізався в натовп в Мюнхені. Тоді постраждали двоє - жінка та дитина, які пізніше померли в лікарні.
Зауважимо, що напочатку минулого місяця у центрі Копенгагена автомобіль в'їхав у натовп, внаслідок чого постраждали щонайменше 12 осіб, з яких троє перебували у критичному стані.
А вже наприкінці травня у британському Ліверпулі автомобіль протаранив натовп уболівальників футбольного клубу "Ліверпуль" під час параду на честь перемоги в Прем’єр-лізі. Не обійшлось без постраждалих.
Зауважимо також, що у квітні у канадському місті Ванкувер автомобіль влетів у натовп людей під час фестивалю, присвяченому Дню Лапу-Лапу. Повідомляють про загиблих і поранених.
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