Чоловік удавав напад епілепсії при перевірці в Кропивницькому: у ТЦК відреагували на чутки

"Під час планових заходів оповіщення, які проводила спільна група Кіровоградського ТЦК та СП та Національної поліції, був виявлений громадянин, що порушив вимоги військового обліку відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Після встановлення особи й надання йому роз’яснень щодо порушення законодавства, чоловік почав демонстративно зображати напад епілепсії та впав на землю.

У ТЦК зазначають, що одразу викликали швидку допомогу. Медики доставили громадянина до лікувального закладу, де лікарі не виявили жодних ознак епілептичного нападу. Крім того, як повідомили в центрі, в електронній медичній документації особи немає жодних підтверджених випадків епілепсії в минулому.

Також наголошується, що представники ТЦК та інших служб не вчиняли жодних неправомірних дій.

У центрі закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію та не піддаватися на провокації, мета яких - дискредитація законної діяльності органів державної влади.