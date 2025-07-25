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Чоловік удавав напад епілепсії при перевірці в Кропивницькому: у ТЦК відреагували на чутки

П'ятниця 25 липня 2025 21:33
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Чоловік удавав напад епілепсії при перевірці в Кропивницькому: у ТЦК відреагували на чутки Ілюстративне фото: в чоловік удавав напад епілепсії при перевірці ТЦК в Кропивницькому (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

У Кіровоградському обласному ТЦК та СП заявили, що оприлюднена в соцмережах інформація про нібито причетність військових до погіршення стану здоров’я громадянина не відповідає дійсності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кіровоградський обласний ТЦК та СП.

"Під час планових заходів оповіщення, які проводила спільна група Кіровоградського ТЦК та СП та Національної поліції, був виявлений громадянин, що порушив вимоги військового обліку відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Після встановлення особи й надання йому роз’яснень щодо порушення законодавства, чоловік почав демонстративно зображати напад епілепсії та впав на землю.

У ТЦК зазначають, що одразу викликали швидку допомогу. Медики доставили громадянина до лікувального закладу, де лікарі не виявили жодних ознак епілептичного нападу. Крім того, як повідомили в центрі, в електронній медичній документації особи немає жодних підтверджених випадків епілепсії в минулому.

Також наголошується, що представники ТЦК та інших служб не вчиняли жодних неправомірних дій.

У центрі закликали громадян не поширювати неперевірену інформацію та не піддаватися на провокації, мета яких - дискредитація законної діяльності органів державної влади.

Інциденти з ТЦК в Україні

Раніше ми писали про те, що у Чернігівській області працівники ТЦК силою затримали чоловіка під час оповіщення. Наразі у військкоматі розпочали службову перевірку за цим фактом.

Перед тим на одному зі збірних пунктів Києва під час формування команд для відправки мобілізованих громадян до навчальних центрів сталися заворушення. Щоб стабілізувати ситуацію, на місце прибули правоохоронці.

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Кропивницький ТЦК
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