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Чоловік з сокирою намагався прорватися до будівлі газети The New York Times

Фото: чоловік із сокирою намагався прорватися до будівлі газети The New York Times (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Чоловік, озброєний сокирою та мечем, намагався прорватися до редакції газети The New York Times.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як передає агентство, чоловік хотів поговорити зі співробітниками політичного відділу видання. Співробітники служби безпеки затримали відвідувача у вестибюлі та переконали його здати зброю. Чоловік був у вестибюлі до прибуття поліціянтів.

У департаменті поліції Нью-Йорка повідомили, що правоохоронці прибули до редакції газети у четвер вдень, отримавши повідомлення про те, що в будівлі знаходиться чоловік, озброєний ножем.

За даними агентства, відвідувача доправили до лікарні для обстеження.

Нагадаємо, минулого року у Британії затримали озброєного чоловіка, який проник на територію замку королеви. На той момент там Єлизавета II святкувала Різдво.

У серпні у США застрелили озброєного чоловіка під час спроби проникнути до офісу ФБР.

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New York Times