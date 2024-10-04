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Чоловік порізав руки на КПП у Рівненській області: прикордонники розповіли деталі

Фото: чоловік порізав руки на КПП у Рівненській області, прикордонники надали йому допомогу (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

На КПП у Рівненській області чоловік вирішив скалічити себе, порізавши ножем. Він був не тверезий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

"Агресивний пасажир мікроавтобуса Mercedes у стані алкогольного сп’яніння порізав собі руки", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, інцидент стався на одному з контрольних постів у Рівненській області.

"Тож прикордонникам довелося силою чоловіка обеззброювати, після чого надавали першу допомогу. До нього викликали "швидку" та поліцію", - зазначили прикордонники.

Напади на прикордонників

В Україні часто фіксують випадки нападу на прикордонників. Наприклад, на Закарпатті невідомі напали на прикордонника, відібрали у нього зброю та втекли на територію Румунії.

Крім того, у червні в соцмережах писали про напад невідомих, озброєних мачете, на прикордонника у Чернівецькій області. У ДПСУ тоді прокоментували те, що сталося.

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