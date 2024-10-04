Чоловік порізав руки на КПП у Рівненській області: прикордонники розповіли деталі

Напади на прикордонників

В Україні часто фіксують випадки нападу на прикордонників. Наприклад, на Закарпатті невідомі напали на прикордонника, відібрали у нього зброю та втекли на територію Румунії.

Крім того, у червні в соцмережах писали про напад невідомих, озброєних мачете, на прикордонника у Чернівецькій області. У ДПСУ тоді прокоментували те, що сталося.

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