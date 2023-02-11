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Чоловік погрожував гранатою продавчині у Броварах. У нього знайшли рюкзак "сюрпризів"

Фото: поліцейські затримали чоловіка, що погрожував гранатою продавчині в Броварах (facebook.com Andriy Nebytov)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 11 лютого, поліцейські затримали чоловіка, що погрожував гранатою продавчині в Броварах. Крім того, під час обшуку в його рюкзаку правоохоронці виявили купу "сюрпризів"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Дике зухвальство і цинізм. Хуліган із Броварів погрожував продавчині гранатою, вдарив потерпілу і втік", - заявив Небитов.

Він зазначив, що після інциденту поліцейські встановили особу негідника та затримали його на одній із вулиць міста разом із цілим рюкзаком "сюрпризів".

Під час затримання в рюкзаку в зловмисника правоохоронці виявили 9 гранат, пістолет та частини автоматів.

"Саме так нападник і розгулював містом. Бачимо, що цьому 46-річному лиходію бракує не лише чемності, ще й елементарної правосвідомості", - додав поліцейський.

За його словами, нині свою поведінку зловмисник обмірковує в ізоляторі тимчасового тримання, а за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство йому загрожує до 7 років ув'язнення. Подальшу його долю визначить суд.

Нагадаємо, минулого місяця у Харківській області прикордонники затримали іноземця, який перевозив гранати та зброю.

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