Чоловік підпалив ТЦК у Харкові і втік через вікно: яке покарання йому загрожує

У Харкові чоловік влаштував підпал у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), після чого втік. Йому вже оголосили підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Харківської області.
Правоохоронці розповідають, що інцидент стався 11 червня близько 19:20. Місцевий 29-річний житель прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Усередині він зачинився в кімнаті й підпалив тканину запальничкою. Після цього скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.
Правоохоронці швидко встановили його особу. Чоловік виявився раніше судимим. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція передбачає до 10 років ув'язнення.
На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.
Раніше РБК-Україна писало, що у Новобаварському районі Харкова 11 червня ввечері сталася пожежа в будівлі ТЦК. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізували рятувальники. Попередньо причиною пожежі називали влучання блискавки.
Також ми писали, що у Вінниці 26 травня вранці сталася пожежа в районному ТЦК. Загоряння площею 6 кв. м спричинило коротке замикання в електромережі. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає.
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