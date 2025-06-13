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Чоловік підпалив ТЦК у Харкові і втік через вікно: яке покарання йому загрожує

П'ятниця 13 червня 2025 17:13
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Чоловік підпалив ТЦК у Харкові і втік через вікно: яке покарання йому загрожує Фото: Чоловік влаштував пожежу у ТЦК в Харкові (facebook.com/LVIVDSNS)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Харкові чоловік влаштував підпал у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), після чого втік. Йому вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Харківської області.

Правоохоронці розповідають, що інцидент стався 11 червня близько 19:20. Місцевий 29-річний житель прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Усередині він зачинився в кімнаті й підпалив тканину запальничкою. Після цього скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Правоохоронці швидко встановили його особу. Чоловік виявився раніше судимим. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція передбачає до 10 років ув'язнення.

На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.

Раніше РБК-Україна писало, що у Новобаварському районі Харкова 11 червня ввечері сталася пожежа в будівлі ТЦК. Обійшлося без постраждалих, пожежу локалізували рятувальники. Попередньо причиною пожежі називали влучання блискавки.

Також ми писали, що у Вінниці 26 травня вранці сталася пожежа в районному ТЦК. Загоряння площею 6 кв. м спричинило коротке замикання в електромережі. Пожежу швидко ліквідували, постраждалих немає.

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ТЦК Харків Пожежа
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