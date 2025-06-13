Чоловік підпалив ТЦК у Харкові і втік через вікно: яке покарання йому загрожує

У Харкові чоловік влаштував підпал у приміщенні територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК), після чого втік. Йому вже оголосили підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на поліцію Харківської області .

Правоохоронці розповідають, що інцидент стався 11 червня близько 19:20. Місцевий 29-річний житель прибув до ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Усередині він зачинився в кімнаті й підпалив тканину запальничкою. Після цього скористався метушнею та втік через вікно другого поверху.

Правоохоронці швидко встановили його особу. Чоловік виявився раніше судимим. Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження майна). Санкція передбачає до 10 років ув'язнення.

На місці працювали слідчо-оперативна група та рятувальники ДСНС.